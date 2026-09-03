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Cae en Puebla presunto líder de célula criminal de Acapulco; aseguran 39 vehículos, incluyendo de alta gama

En cateos realizados en inmuebles de Puebla y San Andrés Cholula también se decomisaron armamento y droga
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/09/2026 19:18
03/09/2026 19:18

MÉXICO._ Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron 39 vehículos, incluyendo unidades de alta gama, tras cinco órdenes de cateo en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, informó la Secretaría de Marina.

Entre los cuatro detenidos está Govén Ulises “N”, identificado como líder de una célula criminal con presencia en Acapulco, Guerrero.

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A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de dicha institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutaron las cinco órdenes de cateo.

En estas acciones se aseguró armamento, droga y 39 vehículos, incluyendo unidades de alta gama.

Govén Ulises “N” está relacionado con la venta de droga, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros ilícitos.

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