$!Cae en Puebla presunto líder de célula criminal de Acapulco; aseguran 39 vehículos, incluyendo de alta gama

Entre los cuatro detenidos está Govén Ulises “N”, identificado como líder de una célula criminal con presencia en Acapulco, Guerrero.

MÉXICO._ Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron 39 vehículos, incluyendo unidades de alta gama, tras cinco órdenes de cateo en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de dicha institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejecutaron las cinco órdenes de cateo.

En estas acciones se aseguró armamento, droga y 39 vehículos, incluyendo unidades de alta gama.

Govén Ulises “N” está relacionado con la venta de droga, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros ilícitos.