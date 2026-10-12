Cae en Villahermosa un líder salvadoreño de la Mara 18

Omar Ariel “N”, “El Cabra”, señalado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, según informó este 12 de octubre Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido contaba con una orden de aprehensión internacional.

“El Cabra” era buscado por autoridades de El Salvador por su presunta participación en al menos 15 homicidios, además de delitos sexuales y narcomenudeo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y autoridades estatales de Tabasco.

García Harfuch dio a conocer la detención a través de sus redes sociales y agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que permitió ubicar al presunto líder criminal.

También reconoció la colaboración del Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de las corporaciones estatales.

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, opera principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, y mantiene presencia en territorio mexicano a través de células vinculadas al tráfico de drogas al menudeo, la extorsión y el cobro de piso, particularmente en los corredores migratorios del sureste del País.

La detención en Villahermosa ocurre en un contexto de cooperación bilateral reforzada entre México y El Salvador en materia de seguridad, esquema bajo el cual ambos Gobiernos han intercambiado información de inteligencia para la localización de objetivos prioritarios con órdenes de captura vigentes.

El siguiente paso del proceso corresponderá a las autoridades judiciales, que determinarán la situación jurídica del detenido y resolverán sobre la solicitud de extradición que, en su caso, formule el Gobierno salvadoreño.