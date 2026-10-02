$!Cae en Zapopan ‘El Capitán Sol’ por huachicol fiscal

La Secretaría de Marina informó la detención este 2 de octubre, en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol” y/o “Mike”, Capitán de corbeta retirado de la Armada de México, señalado por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprehendieron a Solano Ruiz a las 00:52 horas en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, Colonia San Juan Ocotán.

El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República y la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El Capitán Sol” quedó en traslado bajo custodia de la FGR.

“Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la FGR y la SSPC, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Sol’ y/o ‘Mike’, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, informó la Semar.