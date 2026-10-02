$!Cae en Zapopan ‘El Capitán Sol’ por huachicol fiscal

La Secretaría de Marina informó la detención este 2 de octubre, en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol” y/o “Mike”, Capitán de corbeta retirado de la Armada de México, señalado por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Según el Registro Nacional de Detenciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprehendieron a Solano Ruiz a las 00:52 horas en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, Colonia San Juan Ocotán.
El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República y la SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
“El Capitán Sol” quedó en traslado bajo custodia de la FGR.
“Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la FGR y la SSPC, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Sol’ y/o ‘Mike’, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, informó la Semar.
La dependencia añadió que continuará dando a conocer los resultados de esas acciones.
En la causa penal 325/2025, la FGR señala a Solano Ruiz como operador central del esquema de huachicol fiscal y encargado de gestionar pagos a funcionarios aduanales.
El expediente lo ubica como enlace de Manuel Roberto Farías Laguna y de su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, y como coordinador externo de aduanas ante la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Las operaciones investigadas se concentran en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, y de Guaymas, Sonora.
La investigación también le atribuye el desembarque de 31 buques en Altamira y Tampico.
Según el expediente, Solano Ruiz repartía sobornos identificados como “folios”, de hasta un millón 750 mil pesos por cada embarcación que atracaba y descargaba en dos recintos fiscales de Tampico.
El mismo material le atribuye la simulación de inspecciones y la declaración de cargamentos de hidrocarburos como “aceites” o “aditivos”, además del reclutamiento de marinos en activo, retirados y civiles.
Solano Ruiz, originario de Veracruz, se retiró en 2018 y estuvo comisionado en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en tareas de inteligencia.
La orden de aprehensión fue librada el 19 de agosto de 2025, con una pena estimada de 20 a 40 años de prisión.
En agosto de 2026, el juez tercero de distrito en Culiacán, Juan Aguilar Rodríguez, dejó sin efecto ese mandamiento por fallas de debido proceso y ordenó a la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, Nancy Selene Hidalgo Pérez, emitir un nuevo fallo en audiencia oral.
El fallo no se pronunció sobre la inocencia de Solano Ruiz. Al momento de la detención, la Semar informó que contaba con orden de aprehensión vigente.
La Unidad de Inteligencia Financiera documentó al menos 79 depósitos por alrededor de 5 millones de pesos a nombre de Solano Ruiz, entre junio de 2020 y diciembre de 2024.
El expediente también registra apuestas por más de 52 millones de pesos entre 2015 y 2023, en su mayoría en efectivo, además de compras de inmuebles y depósitos de empresas sin relación comercial aparente.
La investigación se abrió tras el aseguramiento, en septiembre de 2025, del buquetanque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, con 10 millones de litros de combustible.
En ese operativo fueron detenidos 14 marinos, empresarios y empleados aduaneros, entre ellos Manuel Roberto Farías Laguna.
Fernando Farías Laguna fue arrestado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires y extraditado a México en agosto de 2026.
Las capturas forman parte del operativo anunciado por el Secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Corresponderá a la FGR y al órgano jurisdiccional definir la situación jurídica de Solano Ruiz.