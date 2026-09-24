Cae ex comisionado policial de Juchitán por proteger a ‘Los Cromos’

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el 24 de septiembre de 2026 la detención de J.K.M.S., ex comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, a quien se le atribuye haber brindado protección institucional a “Los Cromos”, célula identificada por las autoridades como brazo armado y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

La captura la realizaron agentes de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Según las indagatorias ministeriales, el ex mando policial habría facilitado las operaciones del grupo criminal y encubierto sus actividades, por lo que es investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la seguridad del Estado. El imputado quedó a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán su situación jurídica.

Con esta detención suman tres las personas capturadas durante el despliegue iniciado en la región esa misma semana. El 23 de septiembre de 2026, fuerzas federales y estatales detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC Federal, confirmó la captura del edil morenista y de su acompañante. Según las investigaciones, ambos formarían parte de “Los Cromos”, estructura vinculada a extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec.

La detención de “Quetu” ocurrió mientras participaba en un acto público relacionado con la entrega de una base de la SEMAR en el municipio. Tras su captura, fue trasladado a Ciudad Ixtepec y posteriormente llevado vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el procedimiento judicial, según informó la FGEO.

El operativo provocó bloqueos carreteros en distintos puntos de Juchitán de Zaragoza, e incluso policías municipales y habitantes intentaron ingresar a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, a donde fueron trasladados los detenidos, por lo que la SEMAR restringió el acceso a las instalaciones.

Las capturas se inscriben en las acciones del Plan Juchitán, cuya tercera etapa inició el 3 de junio de 2026 con la presencia del propio Sánchez Altamirano como presidente municipal. Hasta el 16 de julio del mismo año, el Gabinete de Seguridad de Oaxaca reportó 219 personas detenidas en el marco de esa estrategia, además del aseguramiento de armas, drogas, vehículos y dinero en efectivo.

Según la FGEO, los operativos de seguridad e inteligencia permanecerán activos en el municipio, mientras continúan las investigaciones respecto a la red de protección institucional que habría favorecido a “Los Cromos” en la región.