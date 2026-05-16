Cae grúa telescópica en construcción de la Roma Sur, en CDMX; hay, al menos, cuatro lesionados

Una grúa telescópica se desplomó en una obra en construcción ubicada en Cuauhtémoc 421, entre el Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. De acuerdo con autoridades, hay al menos cuatro personas lesionadas. Las personas heridas fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento no se reportan trabajadores atrapados.

Aunque la Secretaría de Seguridad informó que hay cuatro heridos, el jefe director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez, mencionó que son cinco los heridos. En un video compartido por el jefe Vulcano se observa derrumbada la estructura de la grúa y los daños que causó a la construcción ubicada cerca de la plaza comercial Parque Delta. Al lugar también llegó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa quien informó que por este hecho fueron evacuadas 173 personas de la obra y cuatro más resultaron con lesiones que, de manera preliminar, no ponen en riesgo su vida.