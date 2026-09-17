Cae red de extorsión a carnicerías: detienen a ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’ en Guadalajara

Mario “N”, “El Fiera”, y Juvenal “N”, “El Coreano”, fueron detenidos este 17 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, señalados por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, según informó mediante un comunicado Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ambos detenidos contaban con órdenes de aprehensión, las cuales se cumplimentaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las indagatorias establecieron que la organización delictiva a la que pertenecían los dos hombres realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico.

Para operar, los integrantes recurrían a plataformas de internet con el propósito de obstaculizar su localización.

“Las investigaciones permitieron identificar que esta organización realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico, utilizando plataformas de internet para dificultar su localización”, detalló García Harfuch.

Indicó que el grupo criminal tiene su base de operaciones en Tabasco, pese a que sus acciones de cobro de piso alcanzaron establecimientos ubicados en territorio jalisciense.

Con estas dos capturas suman ocho personas detenidas vinculadas con la misma estructura delictiva.

En el operativo desplegado en Guadalajara participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República en Tabasco y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

La detención se inscribe en una serie de acciones recientes de las fuerzas federales en Jalisco.

El 12 de septiembre un juez dictó prisión preventiva a seis personas detenidas tras un operativo en una “clínica” clandestina en Tecalitlán, mientras que el 9 de septiembre fue procesado un influencer detenido en la entidad, señalado por almacenamiento de pornografía infantil.