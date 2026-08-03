Caen homicidios en CDMX; pasan de 978 a 817 casos en 2025

En 2025, la Ciudad de México registró una disminución en el número de presuntos homicidios al pasar de 978 caso en 2024 a 817, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las tablas del reporte oficial documentaron que la caída en el volumen total de muertes violentas en la Ciudad de México también impactó el indicador de riesgo por población. En el último año, la tasa de la capital del país se redujo de 10 a 9 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ante esta reducción, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina destacó que los resultados derivan de las acciones y medidas implementadas que se fortalecen y complementan con la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El escenario nacional y el uso de armas

Los resultados preliminares del Inegi mostraron que, a nivel nacional, se contabilizaron 27 mil 989 presuntos homicidios. Con esto, la tasa nacional bajó a 21.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, una cifra menor a la tasa definitiva de 25.8 que se registró en 2024.

Al desglosar las causas de muerte, las agresiones con “otras armas de fuego y las no especificadas” sumaron más de 19 mil casos en el país. La brecha frente a otros métodos de agresión fue amplia: el segundo medio registrado fueron las armas u objetos punzocortantes, presentes en el 9.4 por ciento de los eventos con 2 mil 621 víctimas, seguidos por el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación con mil 825 defunciones.

Distribución geográfica y tasas de letalidad

En el análisis por entidades federativas enfocado en números absolutos, Guanajuato se mantuvo como el estado con mayor cifra de homicidios al sumar 3 mil 249 víctimas, seguido del Estado de México con 2 mil 575.

Al medir la incidencia mediante la tasa de riesgo por cada 100 mil habitantes, Colima encabezó la lista nacional de peligrosidad con un índice de 89, seguido por Morelos con 58 y Sinaloa con 57.