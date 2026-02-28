Caída de ‘El Mencho’ cobró las mismas vidas en la Guardia Nacional que un año entero de operaciones

Con las dos manos aferradas al atril y la voz quebrada, el general Ricardo Trevilla Trejo guardó un silencio de cinco segundos. En ese carraspeo en Palacio Nacional se ahogaban las palabras del secretario de la Defensa Nacional y el peso de la jornada más letal en la historia de la Guardia Nacional: 25 elementos caídos en un solo día.

La misión en la que resultó abatido Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue calificada como un “éxito”. El mando militar destacó la fortaleza del Estado mexicano, pero le costó a la Guardia Nacional en menos de 24 horas la misma cantidad de vidas que suele perder en un año entero.

De acuerdo con información dada a conocer por el secretario de la Defensa, en Jalisco grupos armados realizaron seis agresiones en las que murieron los 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía General del estado.

Las autoridades no han proporcionado detalles de cómo ocurrieron las muertes, pero trascendió el caso del capitán Leonel Cardoso, quien acudió desde Aguascalientes a Jalisco para brindar apoyo en la jornada de violencia, y fue asesinado con un coche bomba en San Juan de los Lagos.

El número de fallecimientos en la Guardia Nacional de ese 22 de febrero es casi idéntico a la totalidad de bajas registradas en la corporación en todo el año 2024 (26 elementos).

Y este único operativo representa el 64% de las 39 muertes en servicio reportadas por la Guardia Nacional durante 2025.

La lista de este año más reciente incluye a 11 guardias, 10 soldados y siete subagentes. Además, también perdieron la vida tres agentes, dos sargentos segundos, un inspector general, un oficial, un agente mayor, un segundo subinspector, un cabo y un capitán primero.

Primeros años, menos pérdidas

En los primeros años de la corporación, cuando la estrategia de seguridad nacional evitó enfrentamientos directos, los registros de pérdidas anuales en la corporación son inferiores a las bajas registradas el pasado domingo, de acuerdo con los informes disponibles.

En el primer año de operación de la Guardia Nacional, en 2019, siete de sus elementos murieron mientras realizaban su trabajo.

Para 2020, la Guardia Nacional documentó 185 agresiones en contra de sus integrantes, por parte de civiles, tanto de grupos armados como sin armas. La corporación informó que repelió 170 agresiones con armas de fuego, 15 elementos de la Guardia Nacional murieron y otros 65 resultaron lesionados.

La corporación informó que en 2022 participó en 107 enfrentamientos, en los que murieron nueve elementos: un comisario, un oficial y siete elementos de “escala básica”.

Operativo contra Nemesio Oseguera: 25 fallecimientos.

2019: 7 fallecimientos.

2020: 15 fallecimientos.

2022: 9 fallecimientos.

2024: 26 fallecimientos.

2025: 39 fallecimientos.