Caída de helicóptero en Aguascalientes podría haber sido causada por una parvada: FGE

Aunque dijo en que la Fiscalía de Aguascalientes está considerando como otra posibilidad que un “objeto extraño” haya hecho perder el control del helicóptero, aunque insistió que no están “planteando nuevas hipótesis” que le llaman la atención.

“No hay ni una línea cerrada. No se descarta una falla mecánica y tampoco la de que pudieron haberle disparado al helicóptero, aunque ésta no es una línea sólida”, agregó.

En un video que circula en redes sociales aparece un helicóptero que en segundos cayó de espaldas , abriendo paso a varias versiones entre las que se habló de posible disparos contra una hélice. En el lugar no quedó nada de la aeronave.

El Fiscal Figueroa Ortega comentó, además, que la línea de investigación sobre que le dispararon a la aeronave “no es fuerte, no es sólida”, pues sostuvo que la dependencia estatal interrogó a la persona que dio esa versión y la relató entre una serie de incoherencias, “que permiten pensar que no es sólida”, pero no se podría descartar.

La Gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel confirmó el jueves que en el incidente, registrado cerca de la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Jesús María, también murieron otras cuatro personas.

El Presidente López Obrador dijo a que la Fiscalía de Aguascalientes investiga el caso y está en la etapa de recopilación de datos, también informó que una comisión de expertos trabaja a la par en el tema.