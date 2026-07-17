Calderón acusa ‘justicia selectiva’ por caso Ruffo; Sheinbaum lo niega

El ex Presidente Felipe Calderón acusó que la detención del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, evidencia una justicia “discriminatoria y selectiva”, al señalar que las autoridades no actúan contra funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ese señalamiento al afirmar que “es falso que haya un asunto político aquí” y que el caso “es derivado de una investigación que tiene un año”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Calderón expresó su solidaridad con Ruffo Appel, detenido este jueves por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible, y sostuvo que la aplicación de la justicia depende de la filiación política de las personas involucradas.

“Independientemente de lo que se deslinde en el caso de Ernesto Ruffo Appel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen”, escribió el ex Presidente.

Calderón agregó que, a su consideración, existe un trato diferenciado en la aplicación de la ley y señaló: “Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”. También manifestó su “solidaridad” con Ruffo Appel “más allá de ofensas recibidas”.

El mensaje generó cuestionamientos debido a una publicación realizada por Calderón en octubre de 2017, cuando compartió en X el título de un artículo del periodista Jorge Fernández Menéndez en el que se señalaba al entonces ex Gobernador y a su hermano Claudio Ruffo de presuntos vínculos con el Cártel de los Arellano Félix.

En aquella ocasión, Calderón difundió el título del texto: “RUFFO dilapidó esa Gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”.



Sheinbaum niega que haya un asunto político

Durante su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el señalamiento de Calderón sobre una supuesta justicia selectiva y afirmó que la investigación contra Ruffo Appel corresponde a una indagatoria relacionada con presunto contrabando de combustible.

La Mandataria recordó que Calderón había realizado publicaciones en 2017 contra Ruffo Appel, en las que lo acusaba de presuntos vínculos con una organización delictiva, y contrastó esos mensajes con el respaldo que expresó ahora tras su detención.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación después de que fueron encontrados tanques de ferrocarril en Coahuila que, de acuerdo con la indagatoria, habrían ingresado combustible sin reportarlo como tal para evitar el pago de impuestos.

Explicó que el caso está relacionado con contrabando de combustible y detalló que la investigación involucra la importación y distribución de hidrocarburos mediante una red en la que participarían agentes aduanales, una empresa importadora y distribuidores.

La Presidenta indicó que, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el ex Gobernador es socio mayoritario de la empresa señalada en la investigación, por lo que deberá presentar ante las autoridades los elementos que considere necesarios para demostrar su inocencia.

“Es falso que haya un asunto político aquí”, afirmó Sheinbaum, al señalar que la detención fue resultado de una investigación que comenzó hace aproximadamente un año y que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un Juez.

La Mandataria sostuvo que corresponde a la FGR actuar con imparcialidad y que el Poder Judicial deberá determinar la situación jurídica del ex Gobernador conforme a las pruebas presentadas.

“Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial”, dijo.



Investigación por presunto contrabando de combustible

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el jueves por autoridades federales y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana.

La FGR informó que la aprehensión ocurrió como resultado de una investigación “de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible” y señaló que obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La detención fue realizada en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información difundida tras la captura, las irregularidades estarían relacionadas con una empresa fundada por Ruffo Appel.

La investigación señala presuntas anomalías en la importación de combustibles y su posible relación con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible realizado en Coahuila el 7 de julio.



Antecedentes políticos de Ruffo Appel

Ruffo Appel inició su militancia en el Partido Acción Nacional en 1982. En 1986 ganó la Presidencia Municipal de Ensenada y en 1989 obtuvo la Gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer Gobernador de oposición en la historia moderna de México.

Tras su detención, el PAN pidió que el proceso se conduzca con apego a la ley y respeto al debido proceso, además de señalar que el caso debe resolverse por las vías legales correspondientes.

El partido afirmó que la aplicación de la justicia no debe depender de la persona o del partido político al que pertenezca, y comparó la actuación de las autoridades en este caso con otros señalamientos públicos contra funcionarios y exfuncionarios.