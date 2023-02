“El conjunto de leyes aprobadas en el Congreso sin análisis, sin debate, ni acuerdo entre las fuerzas políticas van a contracorriente de aquellos esfuerzos y pretenden destruir mucho de lo edificado. Por eso es necesario acudir al Zócalo y a las demás plazas de la República el próximo domingo, para manifestarle a la Corte que no permita esa regresión”, dijo Woldenberg Karakowsky.

“Todos a marchar al zócalo el día 26 de febrero, próximo domingo. Hay que concentrar esfuerzos en la Ciudad de México. Esa es “la” marcha. Quien pueda asistir, aunque resida en otra ciudad, no lo dude”, escribió el ex mandatario nacional, en su cuenta de la red social Twitter.

AMLO DESCALIFICA MANIFESTACIÓN DE #MIVOTONOSETOCA CONTRA SU “PLAN B”

El 20 de febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, que la manifestación denominada #MiVotoNoSeToca, no será para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que, según él, era un pretexto para agruparse en su contra y defender antiguos privilegios.

“Ahora están convocando a una marcha, supuestamente porque se va a afectar al INE, un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse, se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta al INE, cosa que es mentira”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“La marcha esta es para la defensa de los privilegios; vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres [...] Y es muy bueno, es muy bueno para el país, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Son momentos de definiciones, es decir: ‘yo estoy aquí, yo estoy acá’. Y se respeta porque eso es la democracia, no es uno, eso es dictadura, totalitarismo; no es pensamiento único”, indicó el político tabasqueño.

Asimismo, López Obrador consideró que con las reformas en materia electoral, contenidas en el llamado “plan B”, lo único que pretendía era bajar altos gastos del INE, ya que no se logró la reforma constitucional, también propuesta por él.

“¿Qué es lo otro? Que ahora están inconformes con una Ley que sólo reduce los altos salarios de los servidores públicos. En el fondo es tener una excusa, un pretexto, para confrontarnos, es una manifestación no de ciudadanos, es del PRI, PAN, PRD y de algunos potentados corruptos encabezados por Claudio X. González [Guajardo]”, acusó.

El mandatario nacional dijo que era necesario entender la postura de las élites, que unían y se nutrían mutuamente, por lo que se necesitaba diferenciar a dichos grupos de la mayoría. Además, recordó la concentración a la que está convocando su partido y su Gobierno, también en el Zócalo de la capital de la República, el 18 de marzo de 2023, día que se conmemora la explotación petrolera.

“Eso va a estar muy interesante porque el 26 [de febrero] vienen los conservadores al Zócalo y el 18 [de marzo] vamos a traerlos nosotros. El día del expropiación petrolera, vamos a traerlos nosotros. Todos están invitados”, indicó el político tabasqueño.