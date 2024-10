La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa debería perdón por los nexos con el narcotráfico de Genaro García Luna, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública durante su Gobierno.

García Luna fue condenado, un día antes, por Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.

“A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico, ‘yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada, como yo lo hice’. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste’, si pusiste al frente de eso a un personaje que está juzgado como un narcotraficante, como un delincuente. Lo que debería es pedir perdón, al menos”, expresó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina destacó que el juez Cogan comparó a García Luna con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Sheinbaum Pardo también criticó los deslindes realizados por Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, además de que recordó que fueron los jueces del Poder Judicial de la Federación los que descongelaron las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna.

“No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna”, destacó, quien también enlistó tres temas sobre los que, según ella, debería aclarar Calderón Hinojosa.

“La determinación de hacer una guerra que, aunque digan lo que digan, se siguen viviendo las consecuencias [...] Poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que ahora está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico con una declaración de un juez que no distingue entre un narcotraficante y Genaro García Luna”, dijo Sheinbaum Pardo.

“¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Pues los invito a reflexionar si sabía él o no”, enfatizó, quien también aseguró que no iba a entrar en el tema si se debía juzgar o no al ex Presidente.

“Y después, si se le juzga o no, nosotros no vamos a entrar en eso”, comentó, quien también pidió, además, que no hubiera hipocresía dentro del PAN, ya que su presidente nacional llamó a catalogar al delito de crimen organizado como “terrorismo”.

“Lo que no puede haber es hipocresía. Porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto que, por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo”, recordó.

“Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo la degradación a la cual se llegó”, mencionó la Presidenta, quien también afirmó que en México no podría volver a ocurrir una guerra como sucedió durante la administración de Calderón Hinojosa.

“¿Por qué digo esto más allá de de las asuntos penales? Porque no puede volver a suceder en México seis años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron a un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad -lo dice el juez que dicta la sentencia- no hay diferencia entre este personaje [García Luna] y ‘El Chapo’, un personaje reconocido”, agregó Sheinbaum Pardo.

“Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años, que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho. Y que, a partir de 2018, entró un Gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión; y eso lo tenemos que defender entre todos”, finalizó.