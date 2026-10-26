$!Calendario de pagos Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas por apellido y montos

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de noviembre de 2026 para las personas beneficiarias de las pensiones y programas sociales.

Los depósitos correspondientes del bimestre noviembre-diciembre se realizarán de manera escalonada, según la primera letra del apellido paterno.

El calendario contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Además, la Secretaría de Bienestar incluyó un pago de Sembrando Vida correspondiente a octubre.