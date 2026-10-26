$!Calendario de pagos Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas por apellido y montos

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de noviembre de 2026 para las personas beneficiarias de las pensiones y programas sociales.
Los depósitos correspondientes del bimestre noviembre-diciembre se realizarán de manera escalonada, según la primera letra del apellido paterno.
El calendario contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Además, la Secretaría de Bienestar incluyó un pago de Sembrando Vida correspondiente a octubre.
Calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre de 2026
Los pagos del bimestre noviembre-diciembre se realizarán del martes 3 al viernes 27 de noviembre.
Estas son las fechas de depósito organizadas por la primera letra del apellido paterno:
Martes 3 de noviembre: A.
Miércoles 4 de noviembre: B.
Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: C.
Lunes 9 de noviembre: D, E, F.
Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: G.
Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K.
Viernes 13 de noviembre: L.
Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: M.
Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O.
Viernes 20 de noviembre: P, Q.
Lunes 23 y martes 24 de noviembre: R.
Miércoles 25 de noviembre: S.
Jueves 26 de noviembre: T, U, V.
Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z.
El calendario no contempla depósitos el sábado 14, domingo 15 ni lunes 16 de noviembre. Después del primer grupo de pagos, los depósitos continuarán de acuerdo con las letras asignadas a cada fecha.
¿Cuánto pagan por cada Programa del Bienestar del bimestre noviembre-diciembre?
Los montos de pago oficiales son los siguientes:
Pensión para adultos mayores: $6,400.
Pensión Mujeres Bienestar: $3,100.
Pensión para personas con discapacidad: $3,300.
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650.
Sembrando vida: $6,450 por el pago correspondiente a octubre de 2026.