Calendario escolar es flexible: Sheinbaum

El calendario escolar a nivel nacional mantendrá su formato original sin recortes, aunque se permitirá que algunas entidades ajusten la fecha de salida a las vacaciones de verano antes del 15 de julio por situaciones excepcionales, como las altas temperaturas o el Mundial de Futbol, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones de la Mandataria ocurren ante el revés de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la decisión de terminar las clases el 5 de junio. Este adelanto, aprobado la semana pasada, ocasionó el rechazo y las críticas, principalmente de madres, padres de familia y maestros, sumándose a la inconformidad de algunas organizaciones y escuelas particulares.

Tras la nueva decisión de la SEP, anunciada la tarde del lunes, Sheinbaum explicó que el Consejo Educativo, donde participa el titular federal, Mario Delgado, y los secretarios de Educación Pública estatales, tomó la determinación de permitir que las entidades que lo requieran puedan recorrer la salida de los estudiantes, algo que, destacó, “normalmente se hace”.

La opción de modificar los días operará únicamente “como una excepción para algunas entidades”, señaló la Presidenta.

Esta flexibilidad acompaña a la decisión oficial de frenar la modificación general que pretendía adelantar el cierre del ciclo. Apenas el pasado jueves, los secretarios de Educación de todo el país habían aprobado por unanimidad que los alumnos salieran de vacaciones el 5 de junio.

No obstante, la medida se topó con el rechazo de la comunidad escolar. “Hubo, como saben, pues sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo y entonces se reunieron nuevamente y tomaron la decisión pues de dejar el calendario como estaba”, detalló Sheinbaum.

La Presidenta respaldó que se haya dado marcha atrás al recorte, recordando que la resolución definitiva se alinea con la postura que ella mantuvo desde el inicio del debate. “Mi opinión fue que [...] hubiera las seis semanas de vacaciones como estuviera planteado”, concluyó.