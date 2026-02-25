Cámara de Diputados aprueba reforma para reducir jornada laboral a 40 horas semanales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, en los primeros minutos del 25 de febrero, el decreto que reforma las fracciones 4 y 11 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política mexicana, con el que se reducirá la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales de forma gradual entre 2027 y 2030, sin afectación a sueldos, salarios ni prestaciones de los trabajadores.

La aprobación se dio tras casi 12 horas de debate.

Los artículos no reservados se aprobaron con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La votación en lo particular arrojó 411 sufragios a favor, provenientes de las bancadas de Morena, el PAN, el PVEM y el Partido del Trabajo, y 58 en contra, correspondientes al PRI y MC.

Kenia López Rabadán, presidenta panista de la Mesa Directiva, dio lectura oficial al resultado y ordenó la remisión del expediente a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional.

El dictamen establece que la reducción será de dos horas por año a partir del 1 de enero de 2027. Quienes actualmente laboran 48 horas semanales pasarán a 46 horas ese año; posteriormente a 44 en 2028, a 42 en 2029 y alcanzarán las 40 horas en 2030.

En 2026 permanecerá vigente la jornada actual de 48 horas, período que el texto define como de transición para que las empresas realicen los ajustes necesarios en contratos, nóminas y turnos.

En materia de horas extra, la reforma eleva el límite semanal de nueve a 12 horas extraordinarias, las cuales podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días por semana, con pago equivalente al doble del salario que corresponda a las horas de jornada ordinaria.

La norma prohíbe expresamente que las personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario y establece que en ningún caso la reducción de la jornada implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones.

Al fundamentar el dictamen ante el pleno, el legislador por Morena Pedro Haces destacó que México registra alrededor de 2 mil 200 horas trabajadas al año por persona, cifra que supera con amplitud el promedio de mil 750 horas de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Haces subrayó asimismo el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la iniciativa.

“Reconocemos y respaldamos desde esta tribuna a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por esa gran visión de mejorar la vida de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos”, afirmó.

La sorpresa de la sesión fue el respaldo del PAN en la votación en lo particular, que sumó sus sufragios a los de Morena y aliados, dejando aislados al PRI y MC.

No obstante, la bancada panista expresó reservas respecto a la gradualidad y a la ausencia de dos días de descanso por semana.

La Diputada panista Annia Sarahí Gómez criticó que la reforma mantiene el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

“A ese trabajador hoy se le dice que espere hasta el 2030 para tener una simulación de 40 horas laborales, sin que eso signifique dos días reales de descanso”, señaló.

Desde MC, la coordinadora parlamentaria Ivonne Ortega descalificó la reforma al no contemplar la aplicación inmediata de la jornada de 40 horas con dos días de descanso.

“Lo que no nos dicen es que a partir de la publicación de esta ley lo que sí va a pasar en la inmediatez va a ser que los trabajadores van a trabajar más y van a ganar menos. Eso no es pagar una deuda histórica, no es justicia laboral, eso es dar gato por liebre”, reprochó.

El PRI, por su parte, desplegó carteles con la leyenda “Morena engaña a los trabajadores”.

El legislador Arturo Yáñez advirtió que la promesa de 40 horas no se concretaría sino hasta 2030 y sin dos días de descanso garantizados.

El dictamen, que fue avalado previamente en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación una vez que el Poder Ejecutivo Federal lo reciba para su promulgación, proceso que estará condicionado a la ratificación del decreto por la mayoría de las legislaturas estatales, según lo dispuesto por el artículo 135 constitucional.

Según los considerandos del dictamen, la reforma beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras mexicanas y contribuirá a alinear al País con los estándares laborales internacionales en materia de equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.