$!Cámara de Diputados desecha reforma electoral de Sheinbaum; Monreal anuncia Plan B

La Cámara de Diputados rechazó este 11 de marzo en lo general el dictamen de reforma constitucional en materia electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados de Morena, se negaron a respaldar la iniciativa.

La votación arrojó 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes del pleno, equivalente a al menos 334 votos de los 500 legisladores que integran la Cámara.

Al contabilizarse los resultados, Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró desechado el dictamen al no haberse reunido los votos necesarios para modificar la Constitución.

La iniciativa, denominada por el Gobierno federal como el “Decálogo por la Democracia”, proponía modificar 11 artículos constitucionales con miras a transformar el sistema electoral antes de los comicios intermedios de 2027.

Desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó la derrota antes de la votación y anunció que el partido gobernante no abandonaría el proyecto.

“Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”, declaró Monreal Ávila, rodeado de legisladores morenistas.

La propuesta presentada por la Presidenta de México el 4 de marzo ante el Congreso de la Unión planteaba, entre sus puntos centrales, la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional, con lo que el Senado de la República pasaría de 128 a 96 integrantes, todos elegidos mediante voto popular o como primera minoría.