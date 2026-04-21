Cámara de Diputados designa a 3 nuevos consejeros del INE para los próximos 9 años

El pleno de la Cámara de Diputados designó este 21 de abril a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como los tres nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, quienes ejercerán el cargo durante los próximos nueve años en sustitución de los integrantes salientes del organismo.

La votación alcanzó la mayoría calificada requerida con 334 votos a favor, aportados por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, frente a 127 votos en contra provenientes del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, sin abstenciones.

Los tres nuevos consejeros reemplazarán a Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes se integraron al INE en 2017 y concluyen así un periodo de nueve años al frente del árbitro electoral federal.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que recibió de la Junta de Coordinación Política los tres nombres puestos a consideración del pleno para cubrir las vacantes.

La terna incluyó dos mujeres y un hombre, conforme a criterios de paridad de género. La aprobación requería las dos terceras partes de los votos del pleno, umbral que la coalición gobernante cubrió sin necesidad de respaldo opositor.

El proceso de designación concluyó tras una jornada de negociaciones coordinadas por Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena, quien la medianoche del 20 de abril presentó una propuesta ante la Jucopo una vez recibidas las quintetas del Comité Técnico de Evaluación.

Monreal Ávila había advertido que, de no alcanzarse la mayoría calificada en esta sesión, la presidenta de la Mesa Directiva debería convocar a una nueva sesión el 28 de abril siguiente para resolver los nombramientos mediante insaculación.

Blanca Yassahara Cruz García cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución donde también cursó la licenciatura en Derecho.

Desde noviembre de 2022 se desempeñaba como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Previamente formó parte del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE entre 2011 y 2022, periodo en que fungió como vocal de organización electoral en juntas distritales de Puebla.

Frida Denisse Gómez Puga es licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León y cursaba una Maestría en Finanzas y Administración al momento de su designación. Era titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Su trayectoria incluye cargos como subsecretaria general y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, así como consejera electoral de esa entidad, donde presidió comisiones de Acción Afirmativa, Género, Educación Cívica y Organización Electoral.

Por su parte, Arturo Manuel Chávez López cuenta con Maestría en Sociología Política. A la fecha de su designación era director de Talleres Gráficos de México, empresa que obtuvo la licitación para producir las credenciales de elector hasta 2031; y profesor de tiempo completo definitivo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su historial incluye la Secretaría General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Coordinación de Proyectos Especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable en la Delegación Tlalpan.

La oposición rechazó la designación y cuestionó la independencia de los nuevos consejeros. El Diputado Germán Martínez, en nombre del PAN, acusó a la mayoría gobernante de comprometer la autonomía del árbitro electoral.

“Vamos en camino del robo de urnas y para ello, el paso previo, es el robo del árbitro electoral. Los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad de origen”, declaró.

La Jucopo había revelado, el 20 de abril, los 15 candidatos finalistas distribuidos en tres quintetas, una integrada exclusivamente por hombres, una de mujeres y una mixta, del conjunto del cual el pleno seleccionó los tres perfiles aprobados.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, defendió el trabajo del Comité Técnico de Evaluación y rechazó que los partidos hubieran influido en sus deliberaciones.

“En ningún momento se trató de influir, incidir o hacer presión, ellos cumplieron con su trabajo y responsabilidad”, señaló.