Cámara de Diputados designa a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la ASF

La Cámara de Diputados designó el 10 de marzo de 2026 a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sustitución de David Colmenares, quien no logró integrar la terna de candidatos finalistas pese a buscar su reelección. Hernández Palacios Cardel encabezará el órgano fiscalizador durante los próximos ocho años.

El Pleno avaló la designación con 472 votos y sin debate, luego de que Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, presentó el dictamen correspondiente y aseguró que la terna fue conformada con criterios técnicos, objetividad y sin sesgos políticos, a través de un esquema de evaluación desarrollado en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El nuevo titular se venía desempeñando como Auditor Especial de Gasto Federalizado desde octubre de 2025, cargo en el que sustituyó a Emilio Barriga, quien renunció para participar en el mismo proceso de designación. Previo a ese nombramiento, Hernández Palacios Cardel ingresó a la ASF en agosto de 2018 como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”, bajo las órdenes de Barriga.

Licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz, de Veracruz, y maestro en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, Hernández Palacios Cardel se desempeñó de diciembre de 2015 a agosto de 2018 como Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

La designación generó atención por el vínculo familiar del nuevo auditor con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, fue nombrado el 5 de enero de 2022 como secretario particular de Sheinbaum Pardo cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, uno de los cargos de mayor confianza y cercanía en ese cargo. La entonces mandataria capitalina señaló en esa ocasión que Hernández Palacios Mirón había sido líder estudiantil del movimiento de 1968 y que trabajó con ella en la Alcaldía Tlalpan, donde fungió como director general Jurídico y de Gobierno.

Los otros dos aspirantes que conformaron la terna final fueron Elizabeth Barba Villafán, abogada adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), y Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Herrera Borunda sostuvo que los finalistas fueron seleccionados con base en su formación académica, trayectoria profesional, experiencia en administración pública, control gubernamental y fiscalización, así como en las propuestas que presentaron para fortalecer al organismo.

“Las tres propuestas que tienen frente a ustedes tienen la capacidad, la experiencia, pero lo más importante, tienen honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior”, afirmó Herrera Borunda ante el Pleno.

La ASF es el organismo constitucional encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y de revisar la Cuenta Pública anual que el Ejecutivo Federal presenta ante el Congreso de la Unión. El período de gestión de Hernández Palacios Cardel se extenderá hasta 2034.