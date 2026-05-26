Cámara de Diputados recibe solicitud de juicio político contra Maru Campos

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió el 26 de mayo de 2026 una solicitud de juicio político contra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora del estado de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional (PAN), promovida por 11 diputados locales de esa entidad, cuya filiación partidista no fue revelada.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó en conferencia de prensa que el documento deberá ser ratificado el 29 de mayo de 2026 para que pueda avanzar a la Subcomisión de Examen Previo, instancia que todavía no ha quedado formalmente constituida. “Una vez que se presenta el juicio, se necesita ratificar el documento. El que se presentó hoy tendría que ser el 29 para su ratificación”, declaró. En caso de que la denuncia supere ese trámite, sería turnada a dicha subcomisión para su análisis. “En caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo. Ese es el procedimiento”, afirmó López Rabadán.

La solicitud se inscribe en la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en un operativo antinarco realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, sin autorización del Gobierno Federal. En esa acción fueron desmantelados seis narcolaboratorios atribuidos al Cártel de Sinaloa y, al término de la misma, un accidente automovilístico cobró la vida de dos presuntos agentes de la CIA, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y de Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación.

La FGR había citado previamente a Campos Galván a rendir entrevista ministerial el 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas. La Gobernadora chihuahuense calificó el 25 del mismo mes y año el citatorio de “mal hecho” y señaló que sus asesores jurídicos analizaban su contenido y alcance, aunque confirmó que acudiría de todas formas a la sede de la institución. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó la mandataria panista. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró ese mismo día que la FGR no ha imputado a Campos Galván, y que el citatorio corresponde exclusivamente a una entrevista ministerial. “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo la mandataria nacional.

El requerimiento legislativo no es el primero en su tipo. El Senado de la República había aprobado anteriormente en votación económica una invitación formal a la gobernadora para comparecer ante comisiones, la cual Campos Galván declinó atender el 28 de abril de 2026 argumentando la necesidad de preservar las diligencias en curso y la confidencialidad de la información vinculada a la investigación. La bancada de Morena en esa cámara había advertido que, de confirmarse la ausencia de la mandataria chihuahuense, analizaría dar vista a la FGR por la presunta violación a la soberanía nacional.

El PAN ha respaldado de manera consistente la postura de Campos Galván desde que estalló el escándalo. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, anunció la preparación de un plan de defensa a favor de la mandataria panista y acusó al Gobierno Federal de usar de manera facciosa a las instituciones del Estado para intimidar a gobiernos de oposición, al tiempo que calificó como silencio cómplice la falta de señalamientos del oficialismo ante acusaciones similares formuladas por EU contra gobernadores de Morena.

La apertura del proceso de juicio político en la Cámara de Diputados ocurre días después de que la FGR citara también a rendir entrevista ministerial al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró mediante comunicado que los citatorios emitidos a autoridades de ambas entidades corresponden a un asunto de procedimiento y que la FGR actúa con fundamento en la ley y sin interés político.