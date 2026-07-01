Camioneta atropella a aficionados que celebraban triunfo de México en Zempoala, Hidalgo

La noche del martes una camioneta atropelló a un grupo de aficionados que festejaba el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en la glorieta principal del fraccionamiento Los Viñedos, en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

El incidente dejó al menos cinco personas lesionadas y movilizó a cuerpos de emergencia y a la Policía Municipal de Zempoala.

Decenas de personas se encontraban reunidas con banderas y porras en la vialidad tras la victoria 2-0 del combinado nacional, resultado que significó el avance del equipo mexicano en el Mundial 2026, cuando una camioneta Toyota de color negro, ingresó al lugar y embistió a varios de los asistentes.

Los reportes difundidos hasta ahora presentan diferencias respecto al número y la identidad de los lesionados.

Algunas versiones señalan que entre tres y cinco personas resultaron heridas, mientras que otras indican que entre las víctimas se encuentran una mujer y un menor de edad.

Según información de la Policía Municipal de Zempoala, ninguno de los afectados presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado urgente a un hospital.

Tras el atropellamiento, el conductor no logró abandonar el sitio.

Testigos y asistentes lo rodearon para impedir su huida y, en medio del enojo, causaron daños a la unidad al romper los cristales y golpear la carrocería.

Momentos después, el hombre fue bajado del vehículo y recibió golpes por parte de la multitud, hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal de Zempoala, quienes controlaron a los presentes y resguardaron al presunto responsable.

El conductor fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

De manera preliminar, las autoridades investigan su presunta responsabilidad por las lesiones ocasionadas, además de conducir aparentemente bajo los efectos del alcohol y los daños derivados del incidente.

Mientras los agentes aseguraban la camioneta involucrada, paramédicos brindaron atención médica a las personas lesionadas en el lugar.

Las causas exactas del atropellamiento no habían sido esclarecidas hasta el cierre de esta nota, y las autoridades no informaron sobre el estado de salud de los heridos.

Será mediante las investigaciones correspondientes como se determine la responsabilidad del conductor.