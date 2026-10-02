Camioneta embiste a reportera y camarógrafo de GamaVisión en Monterrey

Una reportera y un camarógrafo de la televisora GamaVisión resultaron lesionados este 2 de octubre al ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una transmisión en vivo sobre la Avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León.

El momento del impacto quedó registrado durante el enlace informativo.

Los trabajadores de medios fueron identificados como la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez, quienes cubrían las afectaciones provocadas por las lluvias en la zona, a la altura del cruce con la Avenida Garza Sada, en la Colonia Nuevo Repueblo.

Entre los daños reportados en ese punto se encontraban un deslave y el derrumbe de un muro sobre la vialidad.

Una camioneta tipo Jeep de color gris oscuro perdió el control y derrapó sobre el pavimento mojado hasta embestir al equipo periodístico.

Según la versión preliminar difundida por autoridades y medios locales, el conductor habría perdido el control después de que otro automóvil le cerró el paso, y las condiciones de humedad en la carpeta asfáltica le impidieron maniobrar.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria.

El camarógrafo recibió un golpe de consideración y fue colocado en una camilla por los paramédicos, mientras que la reportera se dirigió hacia la ambulancia por su propio pie con asistencia del personal de emergencia.

Ambos comunicadores fueron trasladados en ambulancia a un hospital para recibir valoración médica.

Los primeros reportes médicos en el lugar calificaron las lesiones como leves y los señalaron como estables, aunque las versiones preliminares difundidas por la prensa regiomontana difirieron respecto a la gravedad del cuadro del camarógrafo, de quien se reportó una posible fractura en una pierna pendiente de confirmación.

El titular del noticiero, Mario Gámez, describió lo ocurrido ante la audiencia que seguía el reporte y solicitó apoyo inmediato para sus compañeros, luego de que la transmisión registró el instante del atropellamiento.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las horas posteriores.

El conductor de la camioneta quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su responsabilidad en el accidente y las circunstancias exactas en que ocurrió el percance.

El hecho se registró en el marco de la cobertura periodística de las condiciones generadas por las precipitaciones en distintos puntos de Monterrey, donde se reportaron acumulación de agua, deslizamientos de tierra y afectaciones en diversas vialidades, lo que mantuvo a equipos de medios de comunicación trabajando en zonas de riesgo vial durante la jornada.