Campesinos presionan por exclusión de granos básicos del TMEC en primer diálogo con titular de Sader

Representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se reunieron el 21 de mayo de 2026 con Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la primera audiencia celebrada desde que la funcionaria asumió el cargo, para exigir que los granos básicos sean excluidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Ese mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que parte de los grupos movilizados busca apoyos económicos para sus propias organizaciones, no soluciones directas para los productores.

Veintiún representantes del frente campesino, entre ellos Baltazar Valdez, de Sinaloa; Eraclio Rodríguez, de Chihuahua; Horacio Gómez, de Baja California; y Alberto de Santiago, de Zacatecas, ingresaron a la dependencia a partir de las 10:00 horas. López salió personalmente a recibirlos, los saludó de mano y se tomó una fotografía con ellos a petición de Valdez.

Gómez, líder del FNRCM en Baja California, argumentó que los productores mexicanos no pueden competir con sus pares de EU y Canadá debido a los subsidios que esos gobiernos otorgan al sector agropecuario. “El costo de producción para nosotros está muy elevado, comparado a los subsidios que ellos tienen. En Estados Unidos tienen subsidio para el diesel, para el apoyo a la agricultura, tienen buenos seguros agrícolas”, señaló. El dirigente precisó que el precio actual de la tonelada de maíz ronda los 4 mil 100 pesos, cifra que no cubre los costos de producción, estimados en entre 5 mil 500 y 6 mil pesos por tonelada.

La audiencia del 21 de mayo de 2026 fue resultado de una jornada de protestas que el FNRCM desarrolló el 20 del mismo mes y año en la Ciudad de México, cuando un contingente de alrededor de 300 integrantes marchó desde Tlatelolco hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde instalaron un plantón sobre la calle Abraham González. Durante esa jornada, Valdez amenazó con impedir la celebración del Mundial de futbol en las ciudades mexicanas sede del torneo —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— si el Gobierno federal no excluía los granos básicos del TMEC.

“No va a haber la celebración del Mundial aquí en la capital y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar”, advirtió Valdez ante productores reunidos en el Ángel de la Independencia. El dirigente también responsabilizó a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), de permitir la entrada de maíz transgénico al país, lo que, sostuvo, deprime los precios y destruye la competitividad del campo nacional.

El FNRCM presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud de juicio político contra Ebrard Casaubón por lo que calificó como traición a la patria. “Traemos el propósito de demandar primeramente por la vía judicial al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en razón de no tener la intención de tener el control de importaciones que están afectando al campo”, afirmó Valdez, quien precisó que la libre importación de granos está acabando con la agricultura nacional y que esa responsabilidad recae en el titular de la SE.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la mayoría de los productores de maíz aceptó el convenio alcanzado tras meses de negociaciones entre el Gobierno federal, empresas compradoras y agricultores. El acuerdo establece que las compañías compradoras deberán adquirir primero la producción nacional antes de importar el grano, y pagar un precio superior al de referencia internacional. La mandataria nacional atribuyó las protestas persistentes a grupos que rechazan el convenio porque buscan recursos para sus propias estructuras. “Muchos de ellos quieren que se apoye a su organización y lo que nosotros no apoyamos organizaciones, apoyamos de manera directa al productor porque se presta mucha corrupción”, acusó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que personal de la Sader realizó recorridos en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Campeche para integrar un padrón de pequeños y medianos productores que serán incorporados al programa. Señaló, además, que la Guardia Nacional sostiene reuniones con transportistas para definir mecanismos de acompañamiento en caso de asaltos en tramos carreteros del país.

El convenio firmado el 21 de mayo de 2026 es resultado de un proceso que inició meses antes. El 27 de febrero del mismo año, Sheinbaum Pardo informó que empresas como Gruma y Minsa se comprometieron a adquirir el grano a precios superiores a los del mercado, aun cuando existiera maíz importado más barato, y que el Gobierno instaló mesas de trabajo con vendedores de semilla y fertilizante para abaratar los insumos. El plan busca garantizar la comercialización de alrededor de 4 millones de toneladas de maíz en Sinaloa, ante la caída del precio internacional vinculado a la Bolsa de Chicago.

Mientras los líderes campesinos dialogaban con las autoridades en el interior de la Sader el 21 de mayo de 2026, el resto de los integrantes del FNRCM permaneció en plantón sobre Abraham González, condicionando su retiro a que los diálogos del día resolvieran sus demandas. Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo abierto con productores agrícolas y transportistas.