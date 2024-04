La Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, con sede en Vancouver, Canadá, autorizó la extradición del General Eduardo León Trauwitz, ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en el Gobierno del Estado de México y subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos durante la Presidencia-, en el proceso que tenía en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos o “huachicoleo”.

Según lo informó la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, el militar en retiro contaría con 30 días para apelar el fallo de la justicia canadiense, que lo concedió en entrega al Gobierno de México.

“Como se recordará, en mayo de 2019, el Juez de Control en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), emitió orden de aprehensión en contra de esta persona por los delitos referidos, por lo que, en octubre de 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la FGR presentó la petición formal de extradición”, recordó la FGR.

“Tras ser detenido con fines de extradición, y de audiencias en las cuales las partes ofrecieron y desahogaron pruebas, la Jueza [no dijo quién] determinó procedente la extradición a México de Eduardo ‘L’, y señaló que el reclamado cuenta con 30 días para apelar dicha resolución”, indicó.

LIBERAN EN CANADÁ A GENERAL, EX JEFE DE ESCOLTAS DE EPN, DETENIDO POR “HUACHICOLEO”

El 14 de marzo de 2022, la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica había concedido al General Eduardo León Trauwitz la libertad restringida, con la imposición de un brazalete electrónico, en el proceso de extradición que tenía en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

Según lo informó el diario Reforma, basado en fuentes diplomáticas, luego de tres meses recluido, el 14 de marzo de 2022, el militar en retiro salió de una prisión en Vancouver, tras la autorización del cambio de medida cautelar y la imposición de nuevas condiciones, como el retiro del pasaporte y reportarse semanalmente en la Corte Suprema de la citada Provincia.

La autoridad judicial canadiense también le impuso al ex funcionario federal y ex directivo de la empresa paraestatal mexicana, la obligación de vivir en un domicilio fijo y la rutina de no salir de dicho inmueble antes de las 06:00 horas, así como regresar diariamente antes de las 23:00 horas.

El 17 de diciembre del 2021, el General Eduardo León Trawitz fue detenido en Canadá, con base en una orden de detención con fines de extradición a México, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos o “huachicoleo”.

El caso del ex mando militar fue judicializado por la Fiscalía General de la República en 2019, “ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el ‘huachicol’ en las redes de distribución de Pemex”,

“La orden de extradición se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país”, informó entonces la FGR.

Según la Fiscalía General de la República, la orden de extradición contra León Trauwitz se tramitó desde el 12 de noviembre del 2019, lo cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran con la detención, lo cual “demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país”.

En la carpeta de investigación judicializada se mencionaba que el general y distintas personas que él nombró cuando estuvo en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX, sustrajeron hidrocarburos hasta 2017, en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México, a través de tomas clandestinas, principalmente de dos poliductos: Minatitlán-México y Madero-Cadereyta.

Según la investigación de la FGR, los subordinados de León Trauwitz no reportaban los hallazgos de las tomas clandestinas que detectaban los agentes de Seguridad Física de la empresa paraestatal, ello para no presentar las denuncias correspondientes y reparar los ductos a través de procedimientos autorizados.