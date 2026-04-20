Canadá condena tiroteo en Teotihuacán y exige explicaciones a México

El Gobierno de Canadá calificó como “un horrendo acto de violencia armada” el tiroteo registrado el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, en el que un hombre mató a una turista canadiense e hirió a otra persona de la misma nacionalidad antes de quitarse la vida. La reacción oficial de Ottawa marcó un tono de gravedad diplomática inusual ante un incidente ocurrido en suelo mexicano.

Anita Ananda, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá (Global Affairs Canada), fue la primera en pronunciarse a través de su cuenta de la red social X. “Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia”, escribió Ananda. La funcionaria agradeció expresamente la respuesta de la Cancillería mexicana: “Gracias a mi contraparte, la ministra @r_velascoa, por estar en contacto cercano y responder rápidamente a esta situación”, añadió.

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, reforzó el mensaje oficial desde la Ciudad de México. “Profundamente entristecido por el incidente en Teotihuacán en el que una persona canadiense murió y otra resultó herida. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, publicó MacKay en la misma red social, en una declaración que subrayó la respuesta coordinada del cuerpo diplomático canadiense ante el hecho.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió a sus contrapartes con un mensaje de condolencias y un compromiso de coordinación interinstitucional. “La SRE expresa sus sinceras condolencias a los familiares de quien perdió la vida y trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas en este doloroso caso”, señaló la dependencia en X. La SRE indicó también que se encuentra en comunicación con la Embajada de Canadá en México, así como con representantes de otras personas afectadas de distintas nacionalidades, sin precisar cuáles.

El tiroteo ocurrió cuando el agresor no identificado subió a la Pirámide de la Luna y disparó contra turistas con un arma corta antes de quitarse la vida. Según información del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, en el sitio se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), confirmó que cuatro personas resultaron heridas por proyectiles: dos mujeres colombianas, una mujer canadiense y una persona de nacionalidad rusa, además de dos lesionadas por caídas durante la huida.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó los hechos e instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo lo sucedido. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la mandataria nacional. Elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron desplegados en el sitio arqueológico para reforzar la seguridad, en tanto que personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se coordinó con el gobierno del Estado de México para asistir a las víctimas.

El incidente adquiere una dimensión diplomática particular en el contexto de la organización conjunta de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en la que México y Canadá actúan como países sede junto con Estados Unidos. El partido inaugural entre México y Sudáfrica está programado para el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, a menos de dos meses del ataque registrado en Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados del país y Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).