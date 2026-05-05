Cancelan misa en Catedral ligada a Hernán Cortés

La Arquidiócesis Primada de México canceló una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana que inicialmente había trascendido como un homenaje a Hernán Cortés. El evento fue convocado por el artista español Nacho Cano y contemplaba la participación, como invitada especial, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de visita en México.
De acuerdo con información de Milenio, la Iglesia católica argumentó que la suspensión de la ceremonia —programada originalmente para el lunes 4 de mayo a las 13:00 horas— ocurrió debido a que la producción no logró reunir “la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto”.
Pese a que las invitaciones distribuidas previamente apuntaban a un homenaje al conquistador español, la Arquidiócesis negó esta versión.
La institución religiosa sostuvo que la misa buscaba ser un espacio para unirse en oración por el mestizaje, la paz y los frutos de la evangelización en México. Asimismo, justificaron que Nacho Cano solicitó la Catedral para realizar una acción de gracias por la permanencia en cartelera de su obra teatral Malinche, lo cual contemplaba la participación y grabación de su coro.
La Iglesia enfatizó que en ningún momento se planeó un evento para emitir posicionamientos políticos, ideológicos o mensajes que buscaran la confrontación.
Como alternativa institucional, la Arquidiócesis anunció que a través de su Dimensión de Pueblos Originarios organizará en los próximos meses un foro incluyente sobre el mestizaje y la evangelización, en conjunto con la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz.
Pese a la cancelación en Catedral, se llevó a cabo un evento conmemorativo en otra sede. De acuerdo con imágenes de la agencia Cuartoscuro, la “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” se realizó en el Frontón México, donde al finalizar el acto se registró la asistencia de la propia Isabel Díaz Ayuso y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.
Como parte de su viaje institucional a México, Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, se reunió el lunes con Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de la Cuauhtémoc.
La integrante del Partido Popular (PP), quien ha criticado al gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y supuesta corrupción política, informó sobre el encuentro en sus redes sociales.
En un breve mensaje, Ayuso se refirió a Rojo de la Vega como “una política a la que el pueblo quiere enormemente por su cercanía y compromiso”, el cual, indicó, quedó firmado con Madrid tras el encuentro de este día.
El encuentro con la Alcaldesa de la Cuauhtémoc ocurrió en el marco de la visita a México que realiza la presidenta regional.
El domingo, Díaz Ayuso, también figura clave de la oposición española, acudió a una misa en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la CDMX, en la que el Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, el Cardenal Carlos Aguiar, pidió por “la relación entre España y México”.
“Pedimos por nuestra relación entre España y México, que es ahora representada aquí, a quien damos la bienvenida, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien me invitó estando allá en Madrid y que ahora viene con nuestra madre a pedirle por todas las mamás de España”, dijo el Arzobispo.
El señalamiento de Ayuso al gobierno de Sheinbaum
En febrero pasado, Ayuso comparó al gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, con el de otros países latinoamericanos como Cuba y Nicaragua, a los que calificó de “narcoestados”.
Su declaración fue publicada en un video grabado por Díaz Ayuso durante un evento en Mar-a-Lago, la residencia del Presidente estadounidense Donald Trump, quien ha presionado a México para combatir el narcotráfico.
En tanto, Sheinbaum afirmó que la opositora española tenía como asesor al expresidente panista Felipe Calderón, al que ha criticado por iniciar en México una “guerra contra el narco”.
“¿Qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella, están como Gil Zuart, que en Fox News dio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde las sacó (...) Ella es ideológica, su asunto es ideológico contra nosotros”.
“Y están aliados con Felipe Calderón, con la derecha mexicana allá, entonces, ¿qué esperan que diga? Que niegue la historia, hasta el Rey de España ha reconocido que hubo abusos y ella no, al revés, su visión es de imperio, no de iguales“, añadió la Mandataria.