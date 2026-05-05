Cancelan misa en Catedral ligada a Hernán Cortés

La Arquidiócesis Primada de México canceló una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana que inicialmente había trascendido como un homenaje a Hernán Cortés. El evento fue convocado por el artista español Nacho Cano y contemplaba la participación, como invitada especial, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de visita en México.

De acuerdo con información de Milenio, la Iglesia católica argumentó que la suspensión de la ceremonia —programada originalmente para el lunes 4 de mayo a las 13:00 horas— ocurrió debido a que la producción no logró reunir “la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto”.

Pese a que las invitaciones distribuidas previamente apuntaban a un homenaje al conquistador español, la Arquidiócesis negó esta versión.

La institución religiosa sostuvo que la misa buscaba ser un espacio para unirse en oración por el mestizaje, la paz y los frutos de la evangelización en México. Asimismo, justificaron que Nacho Cano solicitó la Catedral para realizar una acción de gracias por la permanencia en cartelera de su obra teatral Malinche, lo cual contemplaba la participación y grabación de su coro.

La Iglesia enfatizó que en ningún momento se planeó un evento para emitir posicionamientos políticos, ideológicos o mensajes que buscaran la confrontación.

Como alternativa institucional, la Arquidiócesis anunció que a través de su Dimensión de Pueblos Originarios organizará en los próximos meses un foro incluyente sobre el mestizaje y la evangelización, en conjunto con la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz.

Pese a la cancelación en Catedral, se llevó a cabo un evento conmemorativo en otra sede. De acuerdo con imágenes de la agencia Cuartoscuro, la “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” se realizó en el Frontón México, donde al finalizar el acto se registró la asistencia de la propia Isabel Díaz Ayuso y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.