Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, determinó absolver a Rosario Robles Berlanga, ex jefa interina de Gobierno de la capital de la República, así como ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

Atendiendo la resolución del Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, el juzgador federal también determinó retirar las medidas cautelares que le habían sido impuestas a Robles Berlanga, como prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República (FGR) y la presentación periódica ante dicha institución de procuración de justicia.

Durante la audiencia, que duró más de cinco horas, Paredes Gorostieta Femat determinó aplicar el principio por persona y por falta de causas que justificaran la acción penal por la que Robles Berlanga fue vinculada a proceso en agosto de 2019, por lo que permaneció interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, durante tres años y una semana.

Hasta que el 19 de agosto de 2022, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó modificar la medida cautelar, de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, lo que significó la libertad de la ex funcionaria federal.

El juez determinó que el proceso en contra de la ex funcionaria federal debería continuar como una falta administrativa. Al escuchar la sentencia, la jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal -entre el 29 de septiembre de 1999 y el 4 de diciembre de 2000-, comenzó a llorar, al igual que su hija Mariana Moguel Robles.

Paredes Gorostieta Femat señaló que, en cumplimiento a la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el Recurso de Revisión 260/2022, se tenía por acreditado el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria. “Se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares, por lo que el Juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal 314/2019”, determinó.

La también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -del 18 de marzo de 2002 al 11 de agosto de 2003-, pretendía la cancelación de su proceso, basada en el argumento de que la conducta penal que le atribuía la a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la FGR, era un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero no un delito.

Según la ex titular de la Sedesol y la Sedatu Federal, el hecho de que el artículo segundo transitorio la citada Ley, publicada en 2006, indica que todas las disposiciones que se opongan a sus lineamientos quedarán derogadas y, justamente, su artículo 114 señala el ilícito atribuido a Robles Berlanga.

“Estoy muy contenta, siempre dije, me presenté desde el primer momento. Hoy se demuestra que tenía la razón. Soy inocente [...] Siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia. Ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí que no tienen tener la voz y atención que he tenido, me tocará hablar por ellas”, dijo Robles Berlanga, al salir de la audiencia.