Canciller Velasco concluye participación en la ONU con reunión con António Guterres

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, concluyó su participación en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con un encuentro con el secretario general del organismo, António Guterres, con quien abordó la situación geopolítica internacional y las perspectivas para América Latina y el Caribe.

A través de sus redes sociales, el canciller calificó la reunión como un “productivo encuentro” y destacó la labor de Guterres al frente de Naciones Unidas, particularmente durante los años que, señaló, han sido “sumamente complejos” para la comunidad internacional.

Velasco informó que durante la reunión también destacaron la prioridad que comparten la ONU y el Gobierno de México en la lucha contra la desigualdad, así como los esfuerzos para generar progreso y prosperidad.

“Reconocí su labor al frente de la Organización en años sumamente complejos”, escribió el funcionario.