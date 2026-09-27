Canciller Velasco concluye participación en la ONU con reunión con António Guterres

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, concluyó su participación en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con un encuentro con el secretario general del organismo, António Guterres, con quien abordó la situación geopolítica internacional y las perspectivas para América Latina y el Caribe.
A través de sus redes sociales, el canciller calificó la reunión como un “productivo encuentro” y destacó la labor de Guterres al frente de Naciones Unidas, particularmente durante los años que, señaló, han sido “sumamente complejos” para la comunidad internacional.
Velasco informó que durante la reunión también destacaron la prioridad que comparten la ONU y el Gobierno de México en la lucha contra la desigualdad, así como los esfuerzos para generar progreso y prosperidad.
“Reconocí su labor al frente de la Organización en años sumamente complejos”, escribió el funcionario.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guterres reconoció el compromiso de México con el respeto irrestricto del derecho internacional y sus contribuciones al fortalecimiento del sistema multilateral, incluido el proceso de reforma ONU80.
México y ONU abordan conflictos y desafíos internacionales
La SRE informó que ambos funcionarios coincidieron en que el cambio climático, las nuevas amenazas y el surgimiento de nuevas confrontaciones representan retos para la comunidad internacional. Ante ello, hicieron votos por la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica de los Estados y la plena vigencia del derecho internacional.
Por su parte, Guterres destacó el papel histórico de México como aliado de Naciones Unidas y la importancia de que mantenga su apoyo al sistema multilateral. Al finalizar el encuentro, también transmitió sus saludos y su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La cancillería señaló que el secretario general expresó su agradecimiento por las aportaciones de México al multilateralismo, no solamente como integrante de la comunidad internacional, sino como “un socio fundamental de la Organización”.
El encuentro ocurrió después de que Velasco representara a Sheinbaum ante la Asamblea General de la ONU, donde presentó la posición de México sobre distintos asuntos de política exterior y los resultados que el gobierno federal atribuye a su administración.
Durante su intervención, el canciller sostuvo que México puede mantener la cooperación con sus socios sin renunciar a su soberanía. “México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”, afirmó ante la Asamblea.
En esa participación, Velasco también destacó cifras sobre seguridad, reducción de la pobreza, empleo e igualdad, además de reiterar la defensa de la solución pacífica de las controversias, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones internacionales y respaldó la renovación de Naciones Unidas.