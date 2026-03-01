Cancillería contempla evacuación vía terrestre de mexicanos en el Medio Oriente; reitera llamado a no viajar a la región

Ante el cierre del espacio aéreo en muchos países del Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contempla en sus protocolos de emergencia el uso de rutas seguras para evacuar por vía terrestre a las y los connacionales que deseen salir de la región.
Durante el segundo día de ataques para derrocar al gobierno de Irán y las represalias de la república islámica, la dependencia federal, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que esta alternativa por tierra se llevará a cabo únicamente cuando las condiciones de seguridad en el terreno lo permitan.
Para coordinar esta posible evacuación, las autoridades confirmaron que ya se cuenta con un censo detallado de los mexicanos que residen en cada uno de los países de la zona.
La estrategia se revisó la mañana de este domingo durante una reunión virtual encabezada por el canciller y los titulares de las embajadas mexicanas en el Medio Oriente, con el objetivo de evaluar las condiciones directas en cada país y blindar las medidas de protección.
Durante este encuentro, indicó la SRE, que no hay reportes de personas mexicanas cuya integridad física se haya visto afectada. Además, señaló que todas las solicitudes de asistencia han sido atendidas oportunamente.
El secretario De la Fuente dijo que son prioridad la atención y seguridad de la comunidad mexicana, tanto de quienes viven en la zona como de los turistas que quedaron en tránsito.
A la par, reconoció la labor de los diplomáticos desplegados en las 10 misiones de la región —que abarcan naciones como Irán, Israel, Líbano, Palestina y Emiratos Árabes Unidos, entre otras—, a quienes pidió priorizar también su propia seguridad y mantener una relación estrecha con los gobiernos locales.
Reitera SRE llamado a no viajar a Medio Oriente
Mientras se define si se activarán o no las rutas de escape terrestres, el área de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró la alerta en la que pide evitar viajar a la región del Medio Oriente por cualquier vía.
La dependencia lanzó un primer llamado a las y los mexicanos el pasado 27 de febrero para que eviten viajes a Irán e Israel luego de que Estados Unidos amenazó con atacar la república islámica.
El sábado, fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán. Ante ello, la SRE alertó a los ciudadanos mexicanos en Medio Oriente y el Golfo Pérsico para que estén localizables y puedan recibir información oficial o asistencia consular de manera oportuna. Por ello, recomendó verificar o actualizar sus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), herramienta que facilita la comunicación con embajadas y consulados en caso de emergencia.
Para los mexicanos que ya se encuentran en la zona, la indicación oficial es que permanezcan resguardados en espacios interiores seguros, evitar cualquier tipo de desplazamiento y estar muy atentos para acatar las instrucciones de las autoridades locales.
La SRE mantiene operando las siguientes líneas telefónicas de emergencia para brindar asistencia consular inmediata en la región:
Israel: 054-316-6717
Líbano: 03 044 598
Irán: +989121224463
Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095
Jordania: 0778 00 0494
Emiratos Árabes Unidos (EAU): 504 54 0273
Arabia Saudita: +966557539374
Qatar: 3363 4450
Kuwait: +965 9401 6333