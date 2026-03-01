Cancillería contempla evacuación vía terrestre de mexicanos en el Medio Oriente; reitera llamado a no viajar a la región

Ante el cierre del espacio aéreo en muchos países del Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contempla en sus protocolos de emergencia el uso de rutas seguras para evacuar por vía terrestre a las y los connacionales que deseen salir de la región.

Durante el segundo día de ataques para derrocar al gobierno de Irán y las represalias de la república islámica, la dependencia federal, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que esta alternativa por tierra se llevará a cabo únicamente cuando las condiciones de seguridad en el terreno lo permitan.

Para coordinar esta posible evacuación, las autoridades confirmaron que ya se cuenta con un censo detallado de los mexicanos que residen en cada uno de los países de la zona.

La estrategia se revisó la mañana de este domingo durante una reunión virtual encabezada por el canciller y los titulares de las embajadas mexicanas en el Medio Oriente, con el objetivo de evaluar las condiciones directas en cada país y blindar las medidas de protección.

Durante este encuentro, indicó la SRE, que no hay reportes de personas mexicanas cuya integridad física se haya visto afectada. Además, señaló que todas las solicitudes de asistencia han sido atendidas oportunamente.

El secretario De la Fuente dijo que son prioridad la atención y seguridad de la comunidad mexicana, tanto de quienes viven en la zona como de los turistas que quedaron en tránsito.

A la par, reconoció la labor de los diplomáticos desplegados en las 10 misiones de la región —que abarcan naciones como Irán, Israel, Líbano, Palestina y Emiratos Árabes Unidos, entre otras—, a quienes pidió priorizar también su propia seguridad y mantener una relación estrecha con los gobiernos locales.