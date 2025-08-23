Cancillería niega que suspensión de visas de EU a camioneros afecte a mexicanos

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, negó que la decisión de Estados Unidos de suspender las visas a los conductores de camiones comerciales afecte a los trabajadores mexicanos.

“No parece que va a afectar a conductores mexicanos porque tienen una visa que está prevista en el T-MEC que es la visa B”, señaló.

De acuerdo con el canciller, las visas cuya emisión será pausada son permisos de trabajo tipo E y H.

Sin embargo, Juan Ramón de la Fuente dijo que la consultoría jurídica de la SRE sigue trabajando para interpretar correctamente lo que implica el cambio anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“A veces hay declaraciones de algún funcionario que no necesariamente tienen un impacto directo o inmediato sobre el caso mexicano. En el tema de los conductores de camiones, lo que hasta ahora les puedo decir es que todo indica que no va a afectar a los conductores mexicanos”, sostuvo.

¿Por qué EU suspendió la emisión de visas a conductores de camiones?

El gobierno de Estados Unidos acusó que los conductores de camiones ponen en peligro la vida de los estadounidenses en las carreteras.

“El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses”, aseguró ayer Marco Rubio.

Sin embargo, el funcionario estadunidense no ha dado ninguna cifra que respalde esta acusación.

Detectan irregularidades en cetros de detención de migrantes

La cancillería informó que, de enero de este año al 20 de agosto, autoridades consulares han realizado más de 6 mil 326 visitas a centros de detención migratoria en los Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para apoyar a mexicanos que enfrentan posibles deportaciones.

En tanto, el titular de la Unidad para América del Norte para la cancillería, Roberto Velasco, dio a conocer algunos hallazgos de irregularidades en centros de detención como condiciones climáticas poco adecuadas ante bajas temperaturas; permanencia prolongada por retrasos en los procesos de registro, personas detenidas que excede la capacidad del centro detención, así como falta de comida e higiene y limitaciones en la atención médica que se ofrece.

Hasta ahora hay 78 connacionales en el Centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos.

De enero y hasta el 20 de agosto en total han sido repatriadas 82 mil 49 personas mexicanas, pero solo 47 mil 594 han recibido algún tipo de asistencia consular

Entérate: Jueza ordena desmantelar centro de detención de migrantes “Alcatraz de los Caimanes” en Florida en 60 días

Juan Ramón de la Fuente se pronuncia sobre el nombramiento de embajadores

Luego de que el Congreso ratificó a Genaro Lozano como embajador en Italia, tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller fue cuestionado sobre el nombramiento de embajadores sin formación diplomática.

Al respecto, indicó que de las últimas siete designaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo dos no cuentan con carrera en el Servicio Exterior.

“Durante este periodo de la Comisión Permanente se hicieron siete nombramientos de embajadores y de embajadoras. Cinco de los cuales son miembros del Servicio Exterior Mexicano, cinco de los siete, que sería más del 70 %. Para que pongamos en su justa dimensión el balance entre lo que son miembros del servicio y los que no”, argumentó el canciller.

Los 5 embajadores que sí son miembros del servicio exterior mexicano:

- José de Jesús Cisneros Chávez, nombrado en Haití

- Francisco de la Torre Galindo, en Indonesia.

- Giselle Fernández Ludlow, en Kenia.

- Francisco Ernesto Romero Bok, en Líbano.

- Francisco Javier Díaz de León, en Turquía.

Dos no son miembros del Servicio Exterior

- Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora por el PRI, en Panamá.

- Genaro Lozano, internacionalista y conductor de televisión, en Italia.