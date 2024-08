“Los hechos sucedidos en el Consulado General de México en Shanghái son lamentables y no son representativos del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en su conjunto”, indicó a través de un comunicado.

Qué pasó en el consulado de Shanghái

En un video que ha circulado se observa al cónsul Michel Díaz gritar e insultar a uno de sus subordinados por un aparente desacuerdo en un trámite administrativo, tras la decisión de negar una visa.

Tras los reclamos, el empleado dijo que él sigue instrucción del jefe máximo provocando que Michel Díaz se enoje más.

Ante los hechos, el cónsul general llega, le pregunta que está pasando y comenta que no puede gritarle al personal diplomático de esa manera, pero Michel Díaz sube el tono de la discusión y comienza a insultarlo.

“Hazme el favor de irte”, exige Isidro Rodríguez a Michel Díaz, cuando advierte que el conflicto no cede.

“A mí no me hablas así. Ésta no es tu oficina, ésta es la oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario de Gobierno de México como tú”, responde Michel Díaz.

“Y quién es el titular?”, contestó el cónsul general.

Luego, ambos intercambiaron insultos.

– “Te parto tu madre... eres un culero, eso es lo que eres”, le dice Michel Díaz.

– “Y tu eres una bazofia”, le revira el cónsul general.