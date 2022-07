Cancillería y Economía se preparan para las consultas con EU y Canadá por la política energética de AMLO: Ebrard

El 27 de julio del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las consultas que solicitaron los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la política energética de su Administración, fueron por diferencias con la empresa Talos Energy, así como por la reactivación de las hidroeléctricas en el país.

“Es una empresa estadounidense Talos con dos más. Hay ahí una diferencia, ahí tenemos un asunto no resuelto, es por lo que se están dando estas consultas, pero nosotros no podemos entregar el patrimonio de nuestro país”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

AMLO responderá el 16 de septiembre a EU y Canadá respecto por controversia energética en el T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 22 de julio del 2022, que responderá a los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá por los desacuerdos con la política energética implementada por su Administración, durante el desfile militar, con motivo del aniversario de la Independencia nacional, que se llevará a cabo el 16 de septiembre del presente año.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario mexicano adelantó que, para ello, convocará a la población para que participe en la ceremonia del Grito de Independencia y atestigüe la parada militar, que se realizarán en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Yo voy aprovechar para informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto. Ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo a la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo, y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto”, anticipó el político tabasqueño.

El presidente dio lectura a un apartado del T-MEC en el que se establece el dominio de la nación sobre los hidrocarburos. Aseveró que, con ese argumento, ninguno de los socios comerciales de México puede cuestionar las decisiones de política energética. Además, los retó a demostrar las acusaciones respecto al cambio de reglas y supuestas violaciones al T-MEC, que sustentan el llamado a consultas.

“En el caso de México, dice: y sin perjuicio de sus derechos y medios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, ¿qué reconocen? México hace reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? México tiene el dominio directo de la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este”, señaló López Obrador.

“Un experto dice que esto tiene nada más que ver con el petróleo, que no tiene que ver con el comercio, pero ¿cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce, en su mayoría, con gas?. Además, en los procedimientos se establece que no existe violación cuando un Gobierno, legalmente, establece la forma en que deben explotarse sus recursos naturales”, insistió el político tabasqueño.

“Lo que me llama mucho la atención es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país que, en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal, es increíble. Están pidiendo que les vaya bien a los extranjeros y nos vaya mal a nosotros. Los académicos, entre más alto nivel, más traidores a la patria”, reprochó el mandatario nacional.

Embajador de EU pide abordar las consultas por política energética con seriedad

Keneth Lee Salazar, titular de la Embajador de Estados Unidos en México, señaló, el 22 de julio del 2022, que el desacuerdo de México en el marco del T-MEC por las políticas energéticas del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe ser abordada con determinación y seriedad para una resolución expedita.

“El mecanismo de consulta es un elemento fundamental del T-MEC que beneficia a los tres países al permitirnos resolver disputas rápidamente. Debemos abordar esta disputa del T-MEC sobre energía con determinación y seriedad para una resolución expedita”, dijo el diplomático estadounidense.

“El T-MEC se aprobó con sólido apoyo bipartidista y de la iniciativa privada estadounidense. Líderes empresariales, laborales y políticos en Estados Unidos, México y Canadá visualizaron los beneficios del T-MEC para mejorar el comercio, salvaguardar derechos de los trabajadores y proteger el ambiente”, agregó Salazar.