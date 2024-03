”Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido y a la firma del presente, debe anexarse el documento denominado que estoy leyendo: ‘Sigamos dialogando, coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la paz, estrategias de política pública para la paz, de la Conferencia del Episcopado Mexicano’”, expuso.

Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, firmó el documento, pero destacó que no estaba de acuerdo con algunos puntos centrales del mismo, principalmente la visión pesimista del momento actual y la militarización del País.

“Encuentra una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo en los días que llevamos de campaña, y 15 propuestas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública, y aquí permítanme parafrasear lo que dijo Jesús, refiriéndose a Dios y el César, a los civiles lo que le corresponde a los civiles y a los militares, lo que es de los militares”, detalló.

Sin embargo, afirmó que no quedaba claro a qué se refería dicho punto.

”No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También, no estoy de acuerdo, con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el País, y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del estado en sus tres poderes, y sus tres niveles de gobierno”, agregó.

Se comprometió a que el 2 de octubre de 2024, una vez que tomara posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal, tendría un encuentro con los religiosos católicos, para atender sus compromisos por la paz.

“Hoy me quiero comprometer con todos ustedes que al ganar la elección al día siguiente de la toma de posición el próximo 2 de octubre. Me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo, diálogo y escucha de compromisos por la paz, pero no como candidata, sino como presidente de la República”, prometió, quien también afirmó que el reto para pacificar al País era la recomposición del tejido social en distintas regiones.

“No tengo duda que el desafío más grande que tenemos por delante, es cómo reconstruir el tejido social y garantizar una paz sustentable y con justicia para distintas regiones de nuestro País”, insistió Gálvez Ruiz.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano -el primero en firmar el documento- se comprometió con las 117 propuestas en materia de seguridad, justicia, desarrollo humano y derechos humanos.

Los líderes religiosos y Álvarez Máynez coincidieron en que el homicidio de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, de 79 y 80 años, respectivamente, y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez -asesinados el 20 de junio de 2022, al interior de la parroquia de San Francisco Javier, ubicada en la comunidad de Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique, por José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”-, fue un punto de inflexión en este sexenio.