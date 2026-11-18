Cándido Guerrero, aspirante de Morena a la Alcaldía de Xochistlahuaca, en Guerrero, fue asesinado a balazos en la comunidad de Arroyo Grande, alrededor de la medianoche del 17 de noviembre.

Junto con él fue atacado un hombre que lo acompañaba, identificado como Tranquilino López.

El morenista se había inscrito en el proceso interno para los comités de defensa para la transformación de Xochistlahuaca.

Antes del ataque había acudido a una reunión con habitantes de la localidad indígena de Cozoyoapan, en el mismo municipio de la región de la Costa Chica.

El agresor o los agresores no han sido identificados públicamente.

El homicidio ocurrió un mes después del asesinato de otro morenista en la misma región.

El 17 de octubre de 2026, Arturo Marín Acevedo fue atacado a balazos cuando viajaba con su esposa en una de las avenidas principales de Cuajinicuilapa, cabecera municipal, donde realizaba actividades de precampaña para ganar la coordinación de los comités de defensa de la transformación de ese Municipio. Su esposa resultó herida en la agresión.

El caso se mencionó en el Congreso del Estado durante la comparecencia de Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de la Gobernadora Evelyn Cecilia Salgado Pineda.

Las legisladoras Irene Servín, del Partido Acción Nacional, y Ericka Lurhs, de Movimiento Ciudadano, reclamaron que el Gobierno estatal no ha dado a conocer un plan de seguridad para evitar hechos de violencia durante el proceso electoral.

“Hoy mataron a otro (precandidato) en la Costa Chica y no vemos acciones del Gobierno”, dijo Servín durante la sesión.