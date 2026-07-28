Canícula 2026: cuándo podría terminar la época más calurosa del año

La canícula es uno de los fenómenos climáticos más intensos del verano en México. Se trata de un período de altas temperaturas, escasas lluvias y cielos despejados que genera un aumento notable en la sensación térmica, afectando la salud y la vida diaria de millones de personas.

Aunque ocurre cada año, en 2026 podría ser especialmente relevante debido a las proyecciones que sitúan a este año entre los más calurosos registrados a nivel global.

A continuación te explicamos qué es la canícula, en qué estados impacta con mayor fuerza y cuándo podría terminar la temporada más calurosa del año.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un evento climático de verano que se caracteriza por la disminución de las lluvias, los cielos despejados y un aumento en la temperatura. Ocurre principalmente entre los meses de julio y agosto en varias regiones del país.

Durante la canícula, algunos estados del país pueden presentar temperaturas que superan los 37 grados Celsius, además de que disminuye la formación de nubosidad, lo que permite una mayor radiación solar sobre la superficie, por lo que las personas perciben una sensación de calor en diversas partes del país.

Los estados que suelen estar más afectados por la canícula son: Campeche, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), entidades como la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro no se ven afectados por este fenómeno.

¿Cuándo podría terminar la canícula en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que el fenómeno de la canícula suele aparecer entre el mes de julio y agosto en varios estados del país, ocasionando que haya un aumento importante en la sensación térmica en el ambiente.

Cabe mencionar que la canícula no tiene una fecha exacta de inicio, sin embargo, de acuerdo con el SMN, tiene una duración aproximada de 40 días, iniciando normalmente en la segunda mitad de julio y culminando hasta finales del mes de agosto.

De acuerdo con el análisis climático del Centro Canadiense de Modelización, el 2026 podría estar entre los cuatro años más calurosos registrados, comparándose con otros años que también tuvieron temperaturas altas como el 2023 y 2025.

Recomendaciones ante la temporada de canícula

Durante la temporada de canícula, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones como:

- Mantener una hidratación adecuada.

- Usar protección solar, gorra o sombrilla para protegerse de los rayos solares.

- Permanecer en lugares frescos y ventilados.

- Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

- Consumir frutas y verduras frescas.

- Evitar alimentarse en la vía pública para evitar enfermedades gastrointestinales.