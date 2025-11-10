Capo sinaloense ‘Don Neto’ reclama devolución de dinero que le quitaron tras ser capturado en 1985

El capo sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, de 94 años -cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo-, solicitó un amparo para que la Fiscalía General de la República levante el aseguramiento de sus cuentas, los bancos calcularan los montos correspondientes y le devolvieran los recursos que le quitaron tras su captura, el 7 de abril de 1985.

No obstante, según lo informó el diario Reforma, Gabriela Sandoval Saavedra, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda, argumentando que antes Fonseca Carrillo presentó una inconformidad ante un Tribunal Colegiado y que primero debería resolverse dicho recurso, antes de darle cauce a su amparo.

Fonseca Carrillo impugnó el desechamiento con un recurso de queja con el que pretendía que un Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenara admitir la demanda.

Sin embargo, en su amparo, “Don Neto” no precisó la cantidad de recursos que tenía en sus cuentas, al momento de ser detenido, ni las instituciones bancarias donde las contrató.

Según Reforma, demandó que la vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisara que los bancos responsables realizaran “un debido cumplimiento de los cálculos de los montos que deberán ser entregados”.

Fonseca Carrillo purgó una condena de 40 años de prisión por el caso del secuestro, tortura y ejecución, perpetrado en febrero de 1985, de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, así como del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar.

Según lo reveló el diario Reforma, basado en fuentes de autoridades federales, “Don Neto” quedó libre el sábado 5 de abril de 2025.

“También es el único que libró la extradición, ya que en 2015 el entonces Canciller José Antonio Meade [Kuribreña] negó su entrega a Estados Unidos porque ya había sido juzgado y sentenciado en México por el asesinato del agente”, señaló.

“‘El día 5 de abril compurgó su pena y no había más cosas por cumplimentar, ni en los estados’, dijo un funcionario federal relacionado al caso. En contraste, Rafael Caro Quintero, ‘El Narco de Narcos’, fue enviado a EU el 27 de febrero [de 2025], y Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, aunque el año entrante cumplirá su condena de 37 años por el mismo asunto, quedará libre hasta 2029, por una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho”, detalló el Reforma.

“Ahora, con 18 enfermedades diagnosticadas, incluidas artritis, pérdida de visión y un tumor en el colon, el capo tiene el derecho a desplazarse en territorio nacional sin obstáculo alguno”, abundó el citado rotativo.