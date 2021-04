Captan a David Monreal tocando glúteos a candidata; fue involuntario’, dice él

David Monreal Ávila, candidato de Morena a la Gubernatura de Zacatecas, fue captado em video, ayer martes 20 de abril, en el cual se puede observar cuando, durante un mitin, toca los glúteos a Rocío Moreno Sánchez, candidata del mismo partido a la alcaldía de Juchipila.

En la grabación se observa al hermano de Ricardo Monreal Ávila -presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado- pasar su mano derecha por detrás de Moreno Sánchez, tomándola del brazo y después dándole una nalgada a la candidata a Presidencia Municipal.

A la derecha de la imagen se puede ver a Crystal Pelayo Rodríguez, quien hasta hace unos días fungió como directora de Planeación y Trabajo Legislativo en el Senado de la República, y que es actual candidata a diputada local por el XIV distrito electoral, también por Morena.

Un día antes la propia Moreno Sánchez había difundido en su cuenta de la red social Facebook, una invitación a la población de Juchipila –cuya cabecera municipal se ubica 200 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas-, para que el martes 20 de abril se concentraran en la “esquina del Palo Verde”, en el mitin que encabezaría David Monreal Ávila.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales, en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento”, respondió Moreno Sánchez en un video.

“El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila”, expresó la candidata a alcaldesa de Juchipila, municipio de la región sur de la entidad.

Por su parte, Monreal Ávila, candidato de la coalición conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), otorgó una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, en la que aseguró que lo captado en el video no fue un tocamiento, sino un “roce involuntario”.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió y no hay nada, por eso quise hablar [...] Una mentira muchas veces daña mucho, así como he sido objeto de ataques y en las campañas se utiliza la guerra sucia”, declaró el ex coordinador de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno federal.

“Yo soy un feminista, un luchador por el derecho de las mujeres. Ahí están mis antecedentes y siempre he defendido a las mujeres [...] El video, luego los manipulan, no es un debate. Yo simplemente digo que es una mentira y que una mentira repetida mil veces mancha y lastima”, agregó Monreal Ávila.

Al ser cuestionado, este miércoles 21 de abril, respecto a dicho tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo respondió que no ha visto el video porque no tenía tiempo, además de que no podía hablar de ello a causa de la veda electoral.

“No lo vi, hay veces que no lo veo, no me alcanza el tiempo, nada más estas reuniones nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo. No lo vi, y yo no digo mentiras, si lo hubiese visto, lo digo, pero no lo vi”, expresó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Es que no conozco el tema, porque no lo vi, y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones. Esto no es raro, esto es así y no sólo en México, en cualquier país del mundo”, agregó el político tabasqueño.

¿QUIÉN ES DAVID MONREAL ÁVILA?

David Monreal Ávila, originario de Fresnillo, Zacatecas, y de 55 años de edad, es hermano del presidente de la JUCOPO y también coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en el Senado de la República, quien además fungió como gobernador de dicha entidad, del 12 de septiembre de 1998 al 11 de septiembre del 2004.

Se desempeñó como Coordinador General de Ganadería de la SADER Federal. Asimismo, ha sido Senador de la República en la LXII Legislatura y LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Zacatecas, electo bajo el principio de primera Minoría, siendo postulado por el “Movimiento Progresista”, conformado por los partidos PT, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Ha contendido en dos ocasiones para la gubernatura de Zacatecas, la primera en 2010 como abanderado del PT y la segunda, en 2016. por Morena. Aunado a ello, fungió como presidente municipal de Fresnillo, durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2010.

En el pasado mes de marzo de este año, David Monreal Ávila fue elegido como candidato de la coalición conformada por los partidos Morena, PT, PVEM y RSP, para contender por la gubernatura en la contienda electoral del próximo 6 de junio.