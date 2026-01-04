Captan a funcionarias de Chihuahua, de Morena, disparando armas de alto poder

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una carpeta de investigación tras la difusión de videos en redes sociales donde dos funcionarias municipales del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo aparecen accionando armas de fuego de alto poder durante los festejos de Año Nuevo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de enero de 2026.

En las grabaciones que circulan en redes sociales aparece Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas del municipio, accionando un fusil diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En otra imagen, Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la Presidenta Municipal Ana Laura González Abrego, de Morena, realiza disparos al aire con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, arma que comúnmente portan agentes de seguridad pública federal.

Los hechos desataron indignación pública y debate político en la entidad. Ambas funcionarias publicaron los videos en redes sociales donde se escuchan celebraciones y música de fondo durante las descargas de fuego.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que agentes del Ministerio Público están analizando los videos y recabando evidencia para determinar si existe uso indebido de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército o corporaciones federales.

Integrantes de partidos políticos locales, como el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, exigieron que las autoridades competentes esclarezcan los hechos.

Fuentes militares dijeron al diario Reforma, que informó del hecho el 3 de enero, que iniciaron una investigación paralela respecto a la procedencia de los fusiles utilizados por las funcionarias debido a que traen insignias de la Defensa Nacional.

La investigación por parte de las autoridades federales enfatiza la preocupación por la posible desviación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas hacia civiles con acceso a instituciones municipales.