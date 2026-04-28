$!Captura de ‘El Jardinero’ desestabiliza estructura del CJNG, afirman Marina y SSPC

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentaron en conferencia de prensa, los detalles del operativo en que fue detenido Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los mandos de mayor jerarquía del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos funcionarios federales coincidieron en que la captura constituye un golpe de alto impacto para la organización criminal.







“Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización”, declaró Morales Ángeles.

El Secretario de Marina agregó que la detención debilita la facción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico. Precisó que el resultado fue producto de 19 meses de seguimiento ininterrumpido mediante trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, y que el operativo se ejecutó sin que se efectuara un solo disparo y sin personas fallecidas ni lesionadas.

Morales Ángeles detalló que Flores Silva intentó ocultarse en un conducto de desagüe bajo la carretera antes de ser capturado. García Harfuch reveló que “El Jardinero” coordinaba, desde el norte de Jalisco, esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia del CJNG, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Michoacán, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.









“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenaza”, explicó. “Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, añadió.

García Harfuch informó también que en el marco del mismo operativo, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro, “El Güero Conta”, señalado como operador financiero de Flores Silva. “Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, declaró, quien precisó que a “El Güero Conta” se le atribuye el lavado de recursos mediante empresas y prestanombres, la adquisición de aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, así como el financiamiento de armamento y medios de transporte para el trasiego de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Flores Silva fue detenido el 27 de abril en la comunidad El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit, al término de un operativo ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Semar en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República.





