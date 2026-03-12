Captura de ‘El Mencho’ respondió a orden judicial, no presidencial: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no se realizó por instrucción suya, sino en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez como parte de un proceso judicial.

Al ser cuestionada directamente durante su conferencia mañanera sobre si ella había girado la instrucción para la detención del narcotraficante, Sheinbaum Pardo respondió que no.

“No, no es un asunto de quien da la orden. Son órdenes de aprehensión que emite un juez. A diferencia del pasado, fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución”.

Precisó que el operativo ejecutado el 22 de febrero, fue resultado de un prolongado trabajo de inteligencia que abarcó meses e incluso años, con la participación de diversas dependencias del área de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional.

”Son investigaciones de meses y meses y meses, no crean que de la noche a la mañana fue así que alguien les dijo: ‘ahí está, vayan por él’. Son investigaciones”, subrayó.

Sheinbaum Pardo explicó que, una vez identificada la viabilidad operativa para llevar a cabo la detención, las autoridades procedieron.

“En el momento en que ven que es factible la detención de un delincuente, pues la realizas”, señaló.

Describió a Oseguera Cervantes como un delincuente de alta peligrosidad.

El líder del CJNG murió durante su traslado tras ser detenido.

La Presidenta también confirmó que en las labores de inteligencia previas al operativo participó el Gobierno de Estados Unidos, aunque aclaró que dicha colaboración se limitó al intercambio de información y no implicó operaciones conjuntas en territorio mexicano.

“En parte de esta inteligencia, con el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, brindan apoyo en inteligencia, sin operaciones, es información”, precisó.

Respecto a la pareja sentimental de Oseguera Cervantes, señalada como parte del seguimiento de inteligencia que derivó en el operativo, Sheinbaum Pardo indicó no contar con información precisa sobre su situación al momento de la conferencia.