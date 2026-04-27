Captura de ‘Metro 9’ desata bloqueos y balaceras en Reynosa

La detención de Alexandro, “Metro 92, presunto líder del brazo armado del Cártel del Golfo, desató una ola de violencia en Reynosa, Tamaulipas, durante la madrugada de este 27 de abril, con bloqueos, balaceras, quema de llantas, incendios y daños al sistema de videovigilancia en múltiples sectores de la ciudad fronteriza.

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, derivado de la detención del objetivo prioritario, células delictivas reaccionaron con bloqueos en distintos puntos de la entidad, así como con actos de vandalismo contra el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), con daños en varios dispositivos de videovigilancia.

La captura fue coordinada por el Gabinete de Seguridad Federal con la intervención de fuerzas federales y estatales en el municipio de Reynosa.

Los incidentes se extendieron por colonias y sectores como Las Fuentes, Fuentes Sección Lomas, Hacienda Las Fuentes, zona Ribereña, Centro, Vicente Guerrero, Virreyes, Sector 4, Puerta Grande, bulevar Miguel Hidalgo, Las Cumbres, Reserva Territorial Campestre, San Antonio, Fundadores, Villas de la Joya, Palmas y Praderas Elite, entre otras.

Se reportó también un bloqueo sobre la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán.

Convoyes de camionetas con hombres armados recorrieron diversas zonas de Reynosa y agredieron patrullas policiales; en redes sociales, ciudadanos denunciaron despojos de vehículos por parte de sujetos armados.

Entre los daños materiales figuró el incendio de un taller mecánico de la Guardia Estatal de Tamaulipas, ubicado en la colonia San Ricardo, que dejó varias patrullas afectadas.

Los delincuentes quemaron además llantas en el Bulevar Morelos, a la altura de la colonia La Presa.

Las acciones violentas motivaron la movilización de corporaciones de los tres niveles de Gobierno y la activación del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, que implementó operativos y rondines para retirar los obstáculos, restablecer la circulación y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.

Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, atribuyó la violencia a la detención del objetivo prioritario y señaló que la captura representó “un golpe severo a la estructura de un grupo delictivo”.

Govea Orozco indicó que la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República, instancia que daría a conocer los detalles y la identidad oficial del detenido.

El funcionario estatal precisó que, hasta ese momento, no se contaba con reportes de personas fallecidas tras los hechos.

La suspensión de clases en algunas escuelas de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa fue confirmada por Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas, quien atribuyó la medida a la situación de riesgo registrada en la región.

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras continuaban las labores de vigilancia en la ciudad.

Alrededor de las 3:30 horas del 27 de abril cesaron los reportes de persecuciones y enfrentamientos, los incendios fueron sofocados y se retiraron los obstáculos de las vialidades.

Las autoridades aseguraron que la situación se encontraba bajo control, aunque no precisaron el número total de cámaras del C5 dañadas ni ofrecieron mayores detalles respecto al operativo que derivó en la captura de “’Metro 9’”.