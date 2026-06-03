$!Capturan a 11 presuntos extorsionadores que operaban en playas de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO._ Derivado de denuncias ciudadanas, autoridades de seguridad detuvieron a 11 personas relacionadas con los delitos de extorsión a prestadores de servicios en las zonas turísticas de Acapulco. A través de un comunicado, se informó que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.









Derivado de denuncias ciudadanas y en seguimiento a líneas de investigación, los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles. Con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó nueve órdenes de cateo para intervenir en los inmuebles, por lo que se implementaron despliegues operativos coordinados en distintos puntos del municipio.

Durante los cateos se detuvo a 11 personas, entre ellas Jesús “N”, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. Se aseguraron además tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial.