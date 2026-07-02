Capturan a ‘Delta 1’ en Coatzacoalcos por secuestro de periodista en Veracruz

Elementos de corporaciones federales y estatales capturaron este jueves en Coatzacoalcos, Veracruz, a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como presunto jefe operativo del grupo delictivo Grupo Sombra e investigado por su probable participación en la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Con esta detención, se elevó a siete el número de personas capturadas por el caso de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste, a un mes de que fue sustraída de forma violenta de su domicilio en Nanchital, el 2 de junio, luego de que dos sujetos armados derribaron la puerta de la vivienda.

Fuentes ministeriales indicaron que la ubicación de “Delta 1” fue posible gracias a información aportada por José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, detenido la semana previa en las inmediaciones de un rancho en los límites del municipio de Moloacán.

También fueron aprehendidas Karen “N”, pareja sentimental de “Delta 7”, y cuatro elementos en activo de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y el comandante Julio César “N”, quienes fueron trasladados al centro penitenciario de Coatzacoalcos.

La detención de los cuatro policías municipales derivó en protestas de familiares, quienes bloquearon el 29 de junio la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa para exigir un juicio imparcial a los uniformados.

En conferencia de prensa, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que labores de inteligencia ministerial permitieron localizar restos óseos en un predio del municipio de Moloacán, los cuales fueron trasladados a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales para su análisis.

La Fiscalía General de la República recabó muestras de ADN de los padres de la comunicadora para el cotejo pericial correspondiente, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer resultados.

La organización internacional Artículo 19 exigió al Gobierno federal y a la Comisión Local de Búsqueda no detener las acciones de localización de la reportera, además de urgir medidas de protección para el núcleo familiar de Guzmán Ramírez ante el estatus de la carpeta de investigación en el sur del estado.