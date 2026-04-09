Capturan a otro implicado en el asesinato del ex Alcalde de Uruapan

Autoridades estatales y federales detuvieron en Michoacán a Rafael “N”, “El Aurora”, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto participante en el atentado que costó la vida al ex Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025.

La captura se efectuó el 17 de marzo de 2026 durante un operativo coordinado entre la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según informó el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, en conferencia de prensa.

Torres Piña compareció ante los medios en presencia del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y precisó que el arresto se derivó de labores de inteligencia orientadas a localizar a un individuo apodado “El Mike”, quien aparece en conversaciones de la plataforma de mensajería Threema donde se coordinó el atentado contra el político.

Aunque el detenido comparte el nombre de Rafael con el objetivo principal de la investigación, el fiscal aclaró que se trata de una persona distinta.

”Se localizó a un Mike, Rafael ‘N’, no es el Mike del grupo de WhatsApp o del grupo de Threema, que es donde se involucraron estos personajes. Él resultó ser otro personaje, pero también con responsabilidades dentro de esta estructura criminal”, puntualizó Torres Piña.

Según las investigaciones, “El Aurora” operaba bajo las órdenes directas de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, y se encargaba de la venta de droga y la distribución ilegal de hidrocarburos en la región de Uruapan.

Al momento de su detención, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma corta, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de metanfetamina, tres teléfonos celulares y una camioneta Ford Explorer modelo 2010.

El homicidio de Carlos Manzo —ocurrido durante el Festival de las Velas en Uruapan— mantiene una investigación abierta que acumula ya 22 personas detenidas.

Entre los procesados figuran siete ex escoltas señalados por omisión en el crimen, así como operadores identificados como “El Congo” y “Kaos”.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que la búsqueda del primer Rafael “N”, “El Mike”, señalado como organizador del atentado a través de redes de mensajería, continúa activa.

El 9 de abril de 2026, fecha en que Manzo habría cumplido 41 años, su viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, manifestó públicamente su pesar por la ausencia del político independiente.