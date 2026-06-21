Capturan a Raúl Campos, ex mando de la Policía Federal, por desaparición forzada

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Raúl Campos, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.

El imputado se desempeñaba como ex comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería de la ahora extinta Policía Federal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en septiembre de 2017 Raúl “N” presuntamente participó en la desaparición de una víctima. Tras realizar los trabajos de inteligencia e investigación correspondientes, agentes federales lograron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en el municipio de La Piedad, Michoacán.

El agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, fue el encargado de presentar los datos de prueba ante el Juez de Control, los cuales fueron considerados contundentes para iniciar el proceso legal.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso por desaparición forzada y como medida cautelar permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Tras valorar los datos de prueba expuestos por la representación social, el órgano jurisdiccional consideró que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra.

Además de que se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, tras concederse una ampliación del término.

El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, instancia que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía Federal dejó de operar en diciembre de 2019, durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.