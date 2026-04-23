Capturan en Argentina a Farías Laguna, contralmirante prófugo por huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia mexicana desde septiembre de 2025 y señalado como presunto líder de una red de contrabando de hidrocarburos conocida como “Los Primos”, fue detenido el 23 de abril de 2026 en Argentina, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura fue resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); y la SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia. Farías Laguna contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, así como una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitida el 12 de septiembre de 2025, que permitía su búsqueda y detención en 192 países. García Harfuch destacó que el resultado se logró gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional.

La Fiscalía General de la República atribuyó a Fernando Farías Laguna, en conjunto con su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —detenido desde el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca—, el liderazgo de una organización criminal integrada por marinos, funcionarios aduanales y empresarios que habría permitido el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a través de las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025. El esquema incluyó la falsificación de documentos, la simulación de cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes y la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aranceles federales.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como titular de la SEMAR durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024. El caso se convirtió en uno de los escándalos institucionales más graves para la Armada de México durante 2025. Un testigo protegido de la FGR, identificado con el nombre clave “Santo” y que fungió como director de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, reveló que por cada buque que atracaba en ese recinto recibía un millón 750 mil pesos, cantidad repartida entre personal aduanero y de la SEMAR para garantizar su complicidad. La FGR calculó que dicho testigo recibió 24 millones 500 mil pesos en total por permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos.

Fernando Farías Laguna evadió su detención en septiembre de 2025, cuando su hermano fue capturado junto con otras 13 personas en un operativo que abarcó la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Desde entonces enfrentó un procedimiento por deserción en la SEMAR, luego de ausentarse tres días continuos de sus labores a partir del 11 de septiembre de 2025. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó el 22 de enero de 2026 que cuatro mandos navales, incluidos ambos hermanos Farías Laguna, fueron dados de baja del servicio activo. No obstante, la defensa del contralmirante obtuvo una suspensión definitiva ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que impidió a la SEMAR emitir una determinación definitiva mientras se resolvía el expediente número 2006/2025.

El caso más emblemático vinculado a la red criminal fue el decomiso del buque Challenge Procyon, de bandera singapurense, que llegó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025. Las autoridades federales anunciaron inicialmente el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, aunque documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelados en enero de 2026 confirmaron que el cargamento real ascendía a 20.9 millones de litros de combustible ilegal, el doble de la cifra reportada oficialmente. La empresa importadora Intansa reclamó el producto mediante amparos, lo que derivó en cuestionamientos sobre el destino de los 10 millones de litros faltantes.

La detención del contralmirante Fernando Farías Laguna representó un avance significativo en la investigación sobre el huachicol fiscal, cuyo quebranto al fisco federal fue estimado en 600 mil millones de pesos, según informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en octubre de 2025. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, con prisión preventiva oficiosa, mientras su proceso avanza en etapa de investigación complementaria bajo supervisión del Centro de Justicia Penal Federal.