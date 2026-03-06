Capturan en Guanajuato a presunto integrante del Cártel del Golfo buscado por EU

Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presunto integrante del Cártel del Golfo, fue detenido el 5 de marzo en Salamanca, Guanajuato, por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El hombre es acusado de presunto tráfico de cargamentos de cocaína, metanfetamina y mariguana con destino a Estados Unidos. La detención se realizó como parte de una investigación en curso encabezada por el HSI respecto a lo que Washington ha clasificado como la Organización Terrorista Extranjera CDG.

En la operación participaron las oficinas de HSI en Monterrey, Matamoros y Beaumont, así como la FGR-Interpol. También brindaron apoyo el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos había emitido el 21 de enero pasado una alerta internacional con la fotografía de Bazán-Salinas, quien figuraba en la lista de los más buscados por esa agencia federal.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la captura mediante un comunicado en redes sociales y elogió la actuación de las autoridades mexicanas.

“Acciones como esta demuestran la fortaleza de nuestra cooperación cuando compartimos información y trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales”, señaló.

El embajador también destacó que el operativo ejemplifica la colaboración bilateral bajo los liderazgos del Presidente de EU, Donald Trump; y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La detención de Bazán-Salinas ocurrió casi dos semanas después del operativo que resultó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un episodio que generó una ola de violencia en diversas regiones del País.