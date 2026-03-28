Capturan en Michoacán a líder de Cárteles Unidos y siete presuntos cómplices

Fuerzas federales detuvieron el 27 de marzo de 2026 a Jesús Mendoza Castillo, alias “El Gallo” o “El Serrucho”, señalado como uno de los presuntos líderes de los Cárteles Unidos de Michoacán, junto con siete de sus supuestos colaboradores, en el marco de nueve cateos ejecutados en Michoacán y Puebla. El grupo es investigado por el tráfico de narcóticos hacia Kansas City, en Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los detenidos fueron capturados tras la ejecución de nueve órdenes de cateo giradas por un juez federal, siete de ellas realizadas en los municipios de Tancítaro, Uruapan y Apatzingán de la Constitución, en Michoacán, y una más en Santa María La Alta, Puebla. Además de Mendoza Castillo, también fueron detenidos Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.

En los inmuebles cateados, las autoridades aseguraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posibles narcóticos y dinero en efectivo.

Los Cárteles Unidos es una alianza criminal conformada por grupos conocidos como Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y los Blancos de Troya, organizaciones que mantienen una disputa territorial con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán.

Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes de la FGR, informó a través de un mensaje transmitido por internet que el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó elementos probatorios para que un juez de control vinculara a proceso a los detenidos y les impusiera prisión preventiva, por su probable participación en delitos contra la salud y en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

“Estos resultados representan un golpe importante a la delincuencia organizada y evitan que grupos criminales continúen su operación que tanto daño causa a la sociedad”, declaró Lara.

Según el fiscal especial, el operativo fue ejecutado de forma coordinada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en trabajos de inteligencia y solicitudes de información a instituciones nacionales y extranjeras. Dichas acciones permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos.

Lara indicó que, en paralelo, se implementaron monitoreos de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en redes digitales y georreferencias, lo que permitió identificar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios utilizados para el resguardo de narcóticos y armas. “Todas estas acciones nos permitieron establecer que esta organización criminal se encargaba del trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico”, señaló.

Los principales líderes de los Cárteles Unidos de Michoacán —Nicolás Sierra Santana, alias “El Coruco”, jefe de Los Viagras; Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, jefe del Cártel de Tepalcatepec; y César Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, de los Blancos de Troya— permanecen prófugos de la justicia. Varios de ellos tienen el antecedente de haber pertenecido a grupos de autodefensa.