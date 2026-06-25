$!Capturan en Michoacán a ‘Sierra 1’ y ‘Sierra 2’, presuntos líderes criminales

El Gabinete de Seguridad de México detuvo este jueves a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”; y a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrantes de un grupo generador de violencia en Morelia, Michoacán, en el marco de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales realizados con horas de diferencia el mismo día.

La primera captura se concretó durante el cateo a un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia, ejecutado mediante una orden autorizada por un juez de control.

“Sierra 1” es identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una organización criminal con presencia en la zona sur de la capital michoacana, a quien se le atribuyen delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

Contaba con una orden de aprehensión vigente y, según Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, había logrado evadir a las autoridades en dos ocasiones previas.

Durante la intervención fueron aseguradas armas de alto poder, droga y fue detenida también una mujer.

Las líneas de investigación señalan a Ernesto Rafael “N” como probable responsable del homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, en Michoacán.

Asimismo, se le vincula con una red de extorsión que operaba contra madereros y comerciantes en municipios y comunidades como Madero, San Miguel del Monte, El Capulín y El Duende; con amenazas contra ambientalistas de la región, y con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante 2025.