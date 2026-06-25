$!Capturan en Michoacán a ‘Sierra 1’ y ‘Sierra 2’, presuntos líderes criminales

El Gabinete de Seguridad de México detuvo este jueves a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”; y a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrantes de un grupo generador de violencia en Morelia, Michoacán, en el marco de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales realizados con horas de diferencia el mismo día.
La primera captura se concretó durante el cateo a un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia, ejecutado mediante una orden autorizada por un juez de control.
“Sierra 1” es identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una organización criminal con presencia en la zona sur de la capital michoacana, a quien se le atribuyen delitos de extorsión, secuestro y homicidio.
Contaba con una orden de aprehensión vigente y, según Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, había logrado evadir a las autoridades en dos ocasiones previas.
Durante la intervención fueron aseguradas armas de alto poder, droga y fue detenida también una mujer.
Las líneas de investigación señalan a Ernesto Rafael “N” como probable responsable del homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, en Michoacán.
Asimismo, se le vincula con una red de extorsión que operaba contra madereros y comerciantes en municipios y comunidades como Madero, San Miguel del Monte, El Capulín y El Duende; con amenazas contra ambientalistas de la región, y con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante 2025.
Horas después de esa captura, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la SSPC federal, detuvo en flagrancia a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, sobre la Autopista Siglo XXI.
Durante el operativo fueron asegurados un arma larga calibre 5.56 milímetros tipo M4, un cargador con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. También fue detenida una mujer que lo acompañaba.
“Sierra 2” es señalado como presunto sucesor al mando del Cártel de Altozano tras la detención de “Sierra 1”, y se le acusa de operar redes de extorsión y narcomenudeo en la zona sur de Morelia.
Tras ambas capturas, García Harfuch anunció que las autoridades continuarán aplicando la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para combatir a los grupos criminales que operan en la entidad y proteger a la población y a los sectores productivos del estado.