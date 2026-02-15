$!Carambola de 40 vehículos en EdoMex, deja tres personas muertas y más de 15 lesionadas

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, en la carambola se vieron involucrados autobuses de pasajeros, tráileres, camiones de carga tipo torton, vehículos particulares y por lo menos una motocicleta.

El choque múltiple ocurrió en el tramo Lerma–Xonacatlán de esa vía de cuota, donde se registró el cierre total de la circulación en al menos uno de los sentidos y afectaciones prolongadas al tránsito.

Una carambola que involucró alrededor de 40 vehículos en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, a la altura del municipio de Lerma en el Estado de México, dejó este domingo un saldo de tres personas muertas y más de 15 lesionadas, según reportes de autoridades de protección civil y seguridad estatales.

Entre las unidades afectadas también estuvieron una ambulancia del Servicio de Urgencias del Estado de México y un camión de rescate urbano de la Cruz Roja Mexicana, que acudían a la zona para atender los percances previos. Autoridades estatales confirmaron que la cifra preliminar era de tres personas fallecidas y más de 15 lesionadas, trasladadas a distintos hospitales del Valle de Toluca.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que la serie de accidentes se registró durante la mañana, en una zona donde se combinó niebla con humo por quema de pastizales, lo que redujo de manera significativa la visibilidad para los conductores.

Según los primeros partes de tránsito, estas condiciones, junto con el exceso de velocidad de algunas unidades, habrían provocado choques por alcance encadenados en distintos puntos del Libramiento Bicentenario, en el tramo Xonacatlán–Lerma.

Imágenes difundidas por cámaras de videovigilancia y usuarios de la carretera mostraron una capa de niebla que apenas permitía distinguir algunos metros al frente de los vehículos.

Ante la magnitud de los hechos, cuerpos de emergencia del SUEM, Cruz Roja Mexicana, unidades municipales y estatales de Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional, bomberos y personal de auxilio vial acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, rescatar a personas atrapadas y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.

La autoridad estatal señaló que se mantuvo un trabajo coordinado con unidades municipales de protección civil de Xonacatlán y Lerma, así como con corporaciones de seguridad, lo que permitió el traslado de los lesionados a hospitales cercanos y la apertura paulatina de algunos tramos.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México emitió alertas en tiempo real para advertir a los automovilistas respecto a la presencia de accidentes y la carga vehicular en ambos sentidos del libramiento.