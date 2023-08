Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que María del Rosario Robles Berlanga, quien lo sucedió en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, fue una presa política.

Sin embargo, el tres veces candidato presidencial, se negó a responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador de los más de tres años que su sucesora en la Jefatura de Gobierno sustituta del Distrito Federal, estuvo presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

Durante entrevista con la periodista Adela Micha Zaga para su programa transmitido en su canal de la plataforma YouTube, el también fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue cuestionado sobre si Robles Berlanga fue una presa política y su respuesta fue afirmativa, ya que dijo que ella pudo haber llevado el juicio en su contra desde su domicilio particular y en libertad.

“¿Crees que fue una presa política?”, cuestionó la periodista al político michoacano también es hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. “Estoy convencido de eso, que no procedía y que la tuvieron encarcelada más de tres años [del 13 de agosto del 2019 al 19 de agosto de 2022]”, respondió.

“¿Por una licencia [de conducir]?”, insistió Micha Zaga. “Por lo que sea, sí procedía que pudiera llevar su juicio desde su casa, en libertad, no procedía que la hubieran detenido”, agregó el también ex gobernador de Michoacán y Senador.

La periodista enfatizó respecto a los señalamientos de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la Administración de Enrique Peña Nieto, quien afirmó que una decisión de ese tamaño no pudo ocurrir sin “la anuencia del presidente de la República”.

“No lo sé, yo creo que el responsable, si hay una falla, el responsable es un juez y habría que ir en contra de ese juez si es que hay agravio”, agregó el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación, en 1997, quien también dijo ver bien el probable regreso de Robles Berlanga política en 2024.

“Tiene todo para hacerlo, conoce y tiene mucho que aportar en materia política social, tiene mucho conocimiento en ese terreno. Tengo mucho afecto por ella, tengo respeto por ella y me lastimó que hubiera estado”, señaló Cárdenas Solorzano.

Por otra parte, el político michoacano criticó que los seis aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), también llamadas “corcholatas”, al igual que los 12 aspirantes para ser candidatos a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México (FAM), estén pasando por encima de la ley.

Las llamadas “corcholatas” de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

Mientras que las 12 personas aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México, son: Silvano Aureoles Conejo, Santiago Creel Miranda, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo.

“No vemos programas, no vemos propuestas, tenemos unos 18 candidatos a la Presidencia. Me parece que es incorrecto que se esté pasando por encima de la ley. Aun cuando está disfrazado que no están buscando candidaturas presidenciales, lo que estamos viendo es que se están buscando candidaturas presidenciales”, dijo Cárdenas Solórzano.

“Los tiempos están, no corresponden con lo que marca la ley. Esto nos dice que tenemos que modificar las leyes. Tenemos que lograr que el Estado no intervenga en la vida interna de los partidos políticos”, expuso el político michoacano.

“Mientras la contienda sea democrática, donde no haya interferencias indebidas, debería ser., yo no creo en las encuestas como procedimiento de definición porque se prestan a dudas”, respondió Cárdenas Solórzano, al ser cuestionado respecto al método de encuesta, el cual será usado por la llamada “4T” y los partidos de oposición.

“Una encuesta es una fotografía de un momento. Se tiene que pensar [...] abiertamente, sin tapujos hacer análisis político, elección interna de los partidos, pero me parece que la encuesta como procedimiento de resolución, no es el camino. De los dos lados se plantean encuestas”, añadió el político michoacano.